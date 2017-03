Klubitulistamises USA-s sai 15 inimest vigastada, üks hukkus

Cinncinnati politseijaoskonna teatel avas Cameo nime kandvas ööklubis kohaliku aja järgi kell 1 öösel tule vähemalt kaks relvastatud kurjategijat.

Kuriteos kahtlustatavana kedagi seni kinni peetud pole.

Võimude hinnangul pole juhtum terrorismiga seotud.

All victims have been transported from the scene, more victims are arriving at local hospitals and fire stations, unknown total number pic.twitter.com/p66nOzalHs