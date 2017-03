Fotod ja videod: Moskva politsei arreteeris Navalnõi

Seda, kuidas Navalnõi kesklinnas Tverskaja tänaval toimunud meeleavalduse ajal kinni peeti, nägi ka sündmuskohal viibinud Reutersi ajakirjanik. Uudisteagentuuri TASS allikas võimustruktuurides kinnitas hiljem opositsioonipoliitiku kinni pidamist. Väidetavalt peeti Navalnõi kohe, kui ta metroost tänavale väljus.

Lisaks pidasid politseinikud samal meeleavaldusel kinni ka teisi inimesi.

Moskva linnavõim polnud meeleavalduseks luba andnud ja politsei oli kutsunud linnakodanikke üles protestiaktsioonil mitte osalema.

Navalnõi kutsus toetajaid üles meeleavaldustele pärast raporti avaldamist sel kuul, milles ta süüdistab peaminister Dmitri Medvedevit suures koguses kinnisvara kontrollimises mittetulundusühingute võrgustiku kaudu.

Opositsiooni ja Navalnõi teatel on pühapäeval toimunud või toimumas meeleavaldusi ligi 80 Venemaa linnas. Osa meeleavaldusi on ka võimude poolt ära keelatud ning nendele kogunenud inimesi on politseinikud kinni pidanud. Ainuüksi Moskvas on teatatud üle 130 inimese arreteerimisest.

Vaatlejate hinnangul on tegu ühe suurema opositsiooni korraldatud protestilainega pärast aastatel 2011-2012 toimunud meeleavaldusi, kus protestitivalimistulemuste võltsimise pärast.

Nädala eest pälvis Navalnõi meediatähelepanu sellega, kui langes Altai krais presidendivalimiste kampaaniat tehes värvirünnaku ohvriks. Seetõttu olid ka paljud meeleavaldajad oma näod pühapäeval briljantrohelisega ära värnud, et opositsiooniliidriga solidaarsed olla.

Otseülekannet sündmustest saab vaadata näiteks telekanalist Dožd.

Police presence in central Moscow unprecedented: thousands in full riot gear, paddy wagons, helicopters. Protest 100% peaceful. pic.twitter.com/j0A3Zdq5ZB — Alexey Kovalev (@Alexey__Kovalev) March 26, 2017

According to all Russian state media, absolutely nothing of interest is happening in central Moscow right now. Nothing to see here folks. pic.twitter.com/DMOvV5dnYE — Alexey Kovalev (@Alexey__Kovalev) March 26, 2017

СРОЧНО. Пушкинскую площадь полностью зачистили pic.twitter.com/qenGXMi6Tj — RTVi (@RTVi) March 26, 2017

Леонид Волков — трансляция заканчивается. Здание, где находится офис ФБК, эвакуируют из-за угрозы взрыва pic.twitter.com/wd97SGm4jD — RTVi (@RTVi) March 26, 2017

Полицейские полчаса пытаются снять протестующих с фонарного столба. Толпа смеется pic.twitter.com/x4AKXrenHk — RTVi (@RTVi) March 26, 2017

Pictures of Navalny being detained today https://t.co/9fCkjvlrZZ — Glenn Kates (@gkates) March 26, 2017

#BREAKING Over 130 detained at Moscow anti-corruption rally: rights group — AFP news agency (@AFP) March 26, 2017

А вы боялись, что только про Димона будет pic.twitter.com/P6u5ZIxaq4 — Грани.Ру (@GraniTweet) March 26, 2017

Kirovi kohus mõistis Navalnõile veebruaris tingimisi vangistuse

Kirovi linna Lenini rajooni kohus mõistis Navalnõi ja ettevõtja Pjotr Ofitserovi veebruari alguses süüdi puiduettevõtte Kirovles varade riisumist puudutavas kriminaalasjas. Navalnõid karistati viieaastase tingimisi vabadusekaotusega ning sisuliselt tähendab see tõenäoliselt seda, et Navalnõi ei saa enam presidendivalimistel osaleda.

Navalnõi ise hoiatas juba varem, et kohus sellise otsuse langetab ning et see on osa Vene võimude kavast takistada tema kandideerimist presidendivalimistel 2018. aasta märtsis. Tema advokaat Olga Mihhailova nentis, et presidendi valimise seaduse kohaselt ei saa Navalnõi äsjase kohtuotsuse tõttu valimistel kandideerida.

Samas on opositsiooniliider kinnitanud, et jätkab nii poliitilist tegevust kui ka riigipeaks pürgimist kohtuotsusest sõltumata.

Venemaa valimisseaduse kohaselt ei saa raskes kuriteos süüdi mõistetud isik presidendiks kandideerida. Samas on see mõnel juhul - näiteks tingimisi karistuse puhul - vastuolus põhiseadusega, mis ütleb, et kandideerida saavad kõik, kes pole parajasti vangis. Igal juhul on Navalnõi lubanud Kirovi kohtu otsuse edasi kaevata.

Arvamusküsitluste kohaselt kaotaks Navalnõi praegusele presidendile Vladimir Putinile kindlalt. Samas võib juba ainuüksi tema kandideerimine olla Kremli jaoks ärritav, sest erinevalt paljudest teistest opositsioonipoliitikutest on Navalnõil toetajaid lisaks suurlinnade elanikele ja parema haridusega valijatele ka korruptsioonist tüdinenud töölisklassi seas.

Samuti võib Navalnõi jätkuv kampaania tuua suurlinnades kaasa uusi massimeeleavaldusi.

Vladimir Putin ise pole kusjuures veel valimistel kandideerimisest teatanud, kuid suurem osa analüütikuid on selles praeguse seisuga kindlad.

Navalnõi kohtusaaga näitavatki ekspertide arvates seda, kuidas Kremlil on ka endal keeruline otsustada, mida problemaatilise ja mittetüüpilise opositsioonipoliitikuga peale hakata ning seetõttu lähtutaksegi teavast keskteest - päris vangi ei panda, kuid kandideerima - vähemalt veel - ka ei lasta.