Rajoy: Hispaania majandusminister võiks saada eurotsooni juhiks

Eurogrupi praegune juht Jeroen Dijsselbloem, kes on ka Hollandi rahandusminister, on sattunud tagasiastumise surve alla seoses esmaspäeval Saksa ajalehes avaldatud intervjuuga, milles ta ütles, et Lõuna-Euroopa riigid kulutavad raha "jookidele ja naistele".

Lõuna-Euroopa riigid reageerisid jõuliselt ning Itaalia ekspeaminister Matteo Renzi ja Portugali valitsusjuht António Costa kutsusid Dijsselbloemi tagasi astuma.

Djisselbloemi ametikoht Hollandi rahandusministrina oli juba küsimärgi all pärast tema partei kaotust Hollandi üldvalimistel. Tema mandaat eurotsooni juhina kestab 2018. aasta jaanuarini.

Rajoy toetab Djisselbloemi mantlipärijana Hispaania majandusministri Luis de Guindose kandidatuuri.

De Guindos on olnud Hispaania majandusminister alates Rajoy paremtsentristliku valitsuse võimuletulekust 2011. aastal.