Läti ja Leedu esindajad teevad uute turgude leidmiseks ohtralt välisvisiite

Läti tipp-poliitikud teevad viimasel ajal palju tulemuslikke visiite kaugeisse maadesse, et avada uusi välisturge. Nii on Läti põllumajandustootjail avanenud võimalus müüa oma kaupa täiendavalt veerandsajasse riiki. Ka Leedu uus valitsus peab poliitilisi otsekontakte tähtsaiks. Ameerika, Jaapani ja Hiina kõrval on loodud head suhted näiteks Araabia Ühendemiraatidega.

Raimonds Vejonis on esimene Läti president, kes käis hiljuti visiidil Araabia Ühendemiraatides. Mõne päeva eest naasis ta juba Aserbaidžaanist, majandusminister Arvils Ašeradens väisas Kuveiti.

Vejonisel oli Dubais ja Abu Dhabis kaasas esinduslik delegatsioon - mitu ministrit ja 60 ettevõtjat rohkem kui neljakümnest firmast.

Läti kaupade müük Araabia Ühendemiraatidesse kasvab mühinal, nüüd on lootust sealseile lettidele paigutada ka toit, sest Vejonisel õnnestus sõlmida toodete tunnustamiseks vajalik memorandum. Võimalus on ahvatlev, sest suurem osa söödavast kraamist seal imporditakse.

Dubais toimunud rahvusvahelisel messil osales veerandsada Läti toidutootjat.

Air Baltic avab Ühendemiraatidesse peagi otselennu ja juba lepiti kokku ka autojuhilubade vastastikuses tunnustamises.

"Oleme meie piima-, kala- ja lihatootjaile kui ka peamiste põllumajandustoodete esindajaile Venemaa embargo kehtestamise järel loonud tingimused kaubamüügiks 25 teise riiki," kommenteeris Läti põllumajandusminister Janis Duklavs.

Ka leedukad on Araabia Ühendemiraatidest huvitatud. Äsja naasis sealt Leedu põllumajandusminister Bronius Markauskas, kes ütles, et poliitiliste otsekontaktideta on ettevõtjail kaugel maal väga keeruline.

"Ameerika, Jaapan ja Hiina - kokku on meil võimalik oma piimatooteid müüa 104 maailma riiki, nende hulgas on loomulikult ka Euroopa Liidu liikmed. Kuid loomulikult pole kõik need turud meie tootjaile samaväärselt tulemuslikud," kommenteeris ta.

Siiski loodab Leedu ka Venemaa turule. "Meil on veel Venemaal oma atašee, kes tegeleb põllumajandusvaldkonnaga," lisas Markauskas.

Eestist on seni suures koguses toorpiima müüdud lõunanaabritele. Ümberkorraldused Eesti piimatööstustes panevad neid juba muretsema, et kui eestlased suudavad ise kogu Lätis lüpstava piima ümber töödelda, võib neil hakata tooret nappima.

Eesti pole uute välisturgude leidmisel nii aktiivne olnud kui lõunanaabrid, tunnistas ka maaeluminister Tarmo Tamm.

Võimalusi põllumajandustoodangu müügiks on palju rohkem kui seni kasutatakse. Nüüd püüab ministeerium olukorda parandada.

"Mina ise sõidan mai algul Jaapanisse ja kantsler peaks sõitma aprilli lõpul Hiinasse. Nii et me püüame sellega ka turge täiendavalt avada ja kontakte luua. Väga tähtis pidi olema ministri või kantsleri kohalolek, see pidi poliitiliselt olema tähtis. Ja ma olen siis nõus mai algul Jaapanisse sõitma, et seal toidumessil osaleda," selgitas minister Tamm.