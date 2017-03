ERR Brüsselis: Molenbeeki linnaosa pingutab terrorismi ennetamisel

Käesoleval nädalal möödus aasta Brüsseli terrorirünnakutest. Pariisi ja Brüsseli rünnakute järel terroristide ühe tugipunktina kuulsust kogunud Molenbeeki linnaosa Brüsselis pingutab selle nimel, et terror sealt enam järge ei saaks. Linn ja riik on parandanud infovahetust, suurendanud politsei kohalolekut ja panustab radikaliseerumisvastasesse töösse.

Brüsseli kesklinna külje all asuvas linnaosas elab palju Maroko ja Türgi päritolu immigrante ja nende järeltulijaid, neist paljud on jäänud madala hariduse ja töötuse lõksu. Paljudel juhtudel on see olnud islamiradikaalidele sõnumi levitamiseks hea pinnas.

Molenbeeki noortekeskuste võrgustiku juht Johan Leman ütles, et nende juures käivast 5000 noorest ja täiskasvanust mitte ükski ei ole ususõtta läinud. "Kui sa oled tihedalt seotud positiivse sotsiaalse võrgustikuga, siis sa ei lahku. Sul võib olla probleeme, aga sa ei lähe Süüriasse," rõhutas ta.

Radikaliseerumisest rääkides tuleb Lemani sõnul mingil hetkel alati mängu internet. "Me kutsume noori inimesi ise veebis loomingulised olema ja pärast seda nad vaatavad promovideoid ja muud sellist ning õpivad neid dekodeerima, tükkideks võtma," lisas ta.

Mitte kõik molenbeeklased ei käi muidugi sellistes keskustes. Linnaosa vanem Françoise Schepmans ütles, et kurjategijatega peavad tegelema jõuasutused. Linn püüab õigel ajal jõuda ohus olevate noorteni. Selleks on vaja sõnumiviijaid.

"Selleks on (kohtumised) eelkõige inimestega, kes on näiteks deradikaliseerunud ja kes on endale oma vigadest aru andnud ja kes saavad seletada, miks sellele teele mitte minna," märkis ta.

Ühe väga omaette hoidva kogukonna jaoks on ainsad autoriteedid aga usujuhid.

"Meie jaoks on hetkel oluline, et imaamid oleksid haritud, et nad räägiksid vähemalt üht riiklikku keelt, kas prantsuse või flaami keelt, ja et religiooni õpetaksid imaamid või professorid, kes jutlustavad tolerantset ja avatud islamit. See töö nõuab palju aega," selgitas Schepmans.

Paberikuhja all lookas laua taga töötav linnapea nentis, et infovahetus Belgia paljude võimuasutuste vahel on paranenud ja politseinikke on Molenbeekis rohkem kui aasta tagasi.

Kas kaitseväelased Brüsseli tänavatelt saavad lahkuda, ei sõltu aga niivõrd jõuametitest kui ühiskonna rahumeelsuse saavutamisest.