USA kindral nimetas Mosuli tsiviilohvreid kohutavaks tragöödiaks

USA keskväejuhatuse (Centcom) ülem kindral Joseph Votel nimetas pühapäeval Mosuli tsiviilohvreid kohutavaks tragöödiaks, kuid märkis, et juhtunu vajab põhjalikumat uurimist.

"Me uurime juhtunut väga põhjalikult, et kindlaks teha, mis seal täpselt juhtus ja rakendame erakorralisi meetmeid, et tsiviilohvreid vältida," lubas kindral.

USA juhitav koalitsioon teatas laupäeval, et andis õhulöögi Mosuli lääneosas, kus väidetavalt hukkusid õhurünnakus kümned tsiviilisikud.

"Õhurünnaku andmete esialgne analüüs...näitab, et koalitsioon ründas Iraagi julgeolekujõudude palvel ISIS-e võitlejaid ja varustust 17. märtsil Mosuli lääneosas asukohas, mis vastab väidetele tsiviilohvritest," teatas sunniitliku äärmusrühmituse ISIS vastane koalitsioon avalduses.