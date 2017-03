Lõuna-Korea prokuratuur taotleb tagandatud presidendi vahistamist

Lõuna-Korea prokuratuur teatas esmaspäeval, et taotleb tagandatud presidendi Park Geun-hye vahistamist.

Prokuratuuri avalduse kohaselt on jõutud järeldusele, et seadusega kooskõlas on aeg taotleda kahtlustatava vahi alla võtmist.

Tagandatud riigipea veetis teisipäeval 14 tundi prokuratuuris ülekuulamisel. Park eitas ülekuulamisel kõiki süüdistusi. Prokuratuuri saabudes ütles 65-aastane Park ajakirjanikele, et palub rahvalt andeks ja lubas uurimises osaleda ausalt ja siiralt.

Parlament tagandas Parki ametist detsembris, kui miljonid meeleavaldajad nõudsid riigipea tagasiastumist skandaali tõttu, milles prokuratuur süüdistab riigipead kokkumängus tema usaldusisiku Choi Soon-siliga, kes väidetavalt pressis Lõuna-Korea juhtivfirmadelt välja raha ja osales poliitilises otsustusprotsessis.

Konstitutsioonikohus otsustas 10. märtsil jõustada parlamendi otsuse. Sellega sai Parkist 1980. aastate lõpus demokratiseerunud riigi esimene ametist tagandatud president.

Parki ootab ees terve rida süüdistusi muu hulgas võimu kuritarvitamise eest.