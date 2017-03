5 uudist, mida teada täna hommikul

Anvelt: põgenikekriisis peaksime lähtuma vabatahtlikust vastuvõtust

Euroopa Liidu justiits- ja siseministrite nõukogu kohtumisel Brüsselis arutatakse seoses rändeküsimusega tagasisaatmispoliitika tõhustamist ja tegelemist rände lähteriikidega.

Euroopa Liidu territooriumil viibib ebaseaduslikult umbes üle miljoni kolmanda riigi kodaniku. Keskmiselt saadetakse tagasi vaid üks inimene kolmest, kellel pole õigust siia jääda. Siseminister Andres Anvelti sõnul peaks Euroopa Liit olema kolmandate riikidega koostööd tehes tunduvalt ambitsioonikam ja rakendama vajadusel isegi sanktsioone riikide suhtes, kes tagasivõtulepingut ei täida.

Anvelti sõnul peaks rändekriisiga tegelemisel lähtuma vabatahtlikust põgenike vastuvõtust, panustama ekspertide ja tehnikaga Euroopa piiri- ja rannikuvalvesse ning toetama rändekriisi lahendamist rahaliselt.

Rohelised lähevad valimistele oma nimekirjaga vaid Tallinnas

Erakond Eestimaa Rohelised teatas, et on otsustanud osaleda sügisestel kohalike omavalitsuste valimisel Tallinnas oma nimekirjaga. Teistes piirkondades, sh Tartus, osalevad Eestimaa Rohelised kandidaadid valimisliitude töös.

Erakonna uueks juhiks valiti nädalavahetusel toimunud üldkogul Züleiha Izmailova, kes seni oli Noorte roheliste liider.

Izmailova sõnul on tema eesmärk Ökoriik, mis tähendab muuhulgas laste ja eakate vaesusprobleemi lahendamist, kohaliku pestitsiididevaba toidu pakkumist haridus- ja raviasutustes ning üleminekut hajusa taristuga taastuvenergiale.

Merkeli partei võitis Saksamaal Saarimaa valimised

Kristlike demokraatide Saarimaa esinumber Annegret Kramp-Karrenbauer. Autor: AFP/Scanpix

Esialgsete ametlike valimistulemuste põhjal võitsid kristlikud demokraadid Saksamaa Saarimaa liidumaa valimised.

Valimisi peetakse sügiseste parlamendivalimiste lakmuspaberiks. Esialgsete valimistulemuste kohaselt said kristlikud demokraadid 40,7 protsenti Saarimaa valijate häältest. Eelmistel valimistel langes nende osaks 35 protsenti.

Toetus sotsiaaldemokraatidele langes eelmiste valimiste 30-lt protsendilt 29 protsendini. Kristlike demokraatide hinnangul hääletas rahvas stabiilsuse ja usaldusväärsuse poolt. Populistlik immigratsioonivastane Alternatiiv Saksamaale sai vaid 6,2 protsenti häältest, ehkki neist veel ebapopulaarsemad olid rohelised.

Tartlasi oodatakse linna üldplaneerintue aruteludele

Tartus algavad uut üldplaneeringut tutvustavad arutelud, kuhu kutsutakse tartlasi osalema. Kokku toimuvad eri linnaosades ja eri teemadel kümme planeeringu arutelu.

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul kujundab üldplaneering Tartu tulevikku lähima paarikümne aasta jooksul. Uus üldplaneering rõhutab kesklinna ja ülikoolide arengu prioriteetsust ning Tartu kui parima kultuuri- ja hariduslinna arengut.

Senisest rohkem on fookuses kesklinn kui ööpäevaringselt toimiv ja võimalusterohke õppimise, vaba aja veetmise, elamise ja asjaajamise koht. Planeering käsitleb paljude muude valdkondade seas ka linnaliikluse ja ühistranspordi korraldust, säästliku energiamajanduse arendamist ning rohevõrgustiku kujundamist. Samuti spordi-, kultuuri-, haridus- ning tervishoiu- ja hoolekandeasutuste paiknemist linnas.

Saaremaa Ilmar Torni nimelise kunstikonkursi võitis 8-aastane Adeele

Saarlased korraldasid koolinoortele mõeldud kunstikonkursi, mida tahetakse muuta traditsiooniks. Tegemist on Ilmar Torni nimelise kunstikonkursiga, mille peaauhinnaks on igal aastal kunstniku originaalgraafika. Tänavuseks teemaks oli "Minu oma Eestimaa", vahendas korrespondent Margus Muld.

Esimesel Ilmar Torni nimelisel koolinoorte kunstikonkursil osales viis Saaremaa kooli, kust pärast kohapealseid eelvalikuid saadeti konkursile kokku 16 pilti. Esimese konkursi parimaks tööks pidas žürii Adeele Arikase joonistatud perepilti. Auhinnaks sai 8-aastane Adeele Ilmar Torni graafilise originaalteose "Eestimaa", aastast 1985.

Konkursile esitas Adeele perepildi õpetaja soovitusel. Mis aga saab sellest pildist, mille Adeele kingiks sai? "Võib olla [panen] oma tuppa seina peale," arvas ta.

Saaremaa ühe tunnustatud kunstniku tütred on huvitatud et nende isa, graafiku Ilmar Torni mälestus püsiks lisaks tema kunstile ka veel mõnel muul kujul ja seepärast ollakse valmis igal aastal peavõitjat premeerima kunstniku originaaltööga.

Tütar Sirje Ennok on kindel, et konkurss toimub ka tuleval aastal. Et konkursile jõudis juba arvestatava tasemega töid, sellele tuginedes saavad korraldajad kinnitada, et nii mõnelgi konkursil osalejal võib loomealane tulevik olla helge.

Ennelõunal on päikesepaisteline ilm. Pärastlõunal pilvisus tiheneb ning kohati võib hoovihma sadada. Puhub valdavalt loode- ja läänetuul 5-11, rannikul puhanguti 15 m/s, pärastlõunal tugevneb 7-12, saartel ja rannikul 9-15, puhanguti kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on 4..8°C.

Allikas: Ilmateenistus