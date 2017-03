Iraani president üritab Putiniga kohtumise abil mõjuvõimu kasvatada

Iraani president Hassan Rouhani kohtub esmaspäeval Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, et arutada Euraasia Majandusühenduse ja Iraani kaubanduslepingut, kuid kohtumine kannab teisigi märke - Rouhanil on tarvis enne maikuiseid valimisi oma mõjuvõimu kasvatada.

Iraani president Hassan Rouhani vajab tugevat liitlast, kelle abiga saaks kodus mõjukatele konservatiividele kohta kätte näidata, vahendasid ERRi raadiouudised.

Iraani mõistes mõõdukas Rouhani on sattunud tugeva kriitika alla, sest riigi majandusel ei lähe osalisest sanktsioonide leevendamist hoolimata hästi. Rouhani suutis neli aastat tagasi Lääneriikidelt välja rääkida blokaadi lõpetamise tuumaprogrammi peatamise eest, kuid Iraani kõrgeima liidri ajatolla arvates ei ole sellest sündinud loodetud tulu.

Iraani maikuiste presidendivalimiste eel ei ole niivõrd terav kriitika riigi mõjuvõimsaimalt mehelt teretulnud, mistõttu peab Rouhani otsima viise eduloo esitlemiseks.

Palju kasu ei olnud ka sellest, et laupäeval maandus Teherani kolmas Airbusi pikamaalendudeks mõeldud lennuk 330, mis on osa IranAiri ja Airbusi vahelisest 100 lennuki ostulepingust. Veel 80 peaks tulema Boeingult.

Iraani lennukipark on pärit 1970ndatest aastatest, mistõttu on uuendused teretulnud, aga see pole andnud niivõrd võimast majanduslikku kasu. Ajatolla ütles uusaastaläkituses, et käesolev aasta on vastupanu majanduse, tootlikkuse ja töökohtade aasta.

Vastupanumajanduse all mõtleb ajatolla ise hakkama saamist ehk et see on vastupidine presidendi soovitule - leida riigile kasulikku globaliseeruvast maailmast.

Võib ju olla, et president Rouhani küsib Putinilt isemajandamiseks häid ideid, kuid kohtumise eesmärk on pigem mõjuvõimu kasvatamine.

USA presidendi Donald Trumpi administratsiooni välispoliitiline peataolek või suunaotsimine ning muud siseheitlused pakuvad head momenti, et anda Lähis-Idas Läänele suurem ninanips. Pealegi ähvardas Trump, et võib kehtestada uued sanktsioonid Iraanile, mistõttu vajab Teheran üha rohkem tugevamat liitlast.

Kuna märtsi alguses tõdesid Rouhani ja Türgi president Recep Tayyip Erdogan, et kahe riigi suhetes teravusi ei ole, siis on kolmel riigil suurepärane võimalus ühine vaenlane Lähis-Idast taganema lüüa. Küll hiljem jõuab igatpidi arutada, kas sunniitlik Türgi või šiiitlik Iraan peaks olema regiooni suurvõim. Pealegi on Süürias kolme koostöö andnud tulemusi - keskvõim Bashar al-Assadiga eesotsas on alles ning vastuhakkajad on ka näiteks Aleppost minema löödud.

Rouhani Moskva visiidi eesmärk on ka saada Vladimir Putini kinnitus, et Iraani ei muutu Venemaa ja USA suhetes vahetuskaubaks. Heaks märgiks võib pidada Teherani otsust lubada Süüria sõjas osalenud Vene lennukitel kasutada Iraani õhuväebaasi.