EL-i eesistumise meened: sallid, pastakad, meenevurrid

Riigikantselei on ostab Eesti Euroopa Liidu eestumise ajaks mitmeid külalistele jagamiseks mitmeid meeneid. Muuhulgas peavad nad näitama Eesti elanikke uuendusmeelse loodusrahvana.

"Hea tava kohaselt tagavad kõik eesistujariigid delegaatidele töövahendid ning annavad mälestuseks meeneid. Eestisse ootame eesistumise üritustele kuni 30 000 külalist, Brüsselis umbes 20 000. Lisaks saadame paartuhat eesistumise meenet ja töövahendit Eesti saatkondadesse," ütles ERR-ile eesistumise turundusnõunik Birgit Prikk.

Töövahenditeks on pastapliiats ning märkmeplokk, mida Priki kasutatakse töökohtumistel nii Eestis kui ka välismaal.

"Eestit kui eesistujariiki tutvustav meenevalik aitab meil rääkida lugusid Eestist ja eestimaalastest kui uuendusmeelsest loodusrahvast. Samuti tahame esile tõsta digitemaatikat, mis on nii Eestit tutvustades kui ka eesistumise sisulisi prioriteete seades meie jaoks väga oluline," sõnas Prikk.

Kingivalikus on erinevad šokolaadimaiustused, puidust meenevurr, ID-kaardi lugeja, akupank, andmeside blokaator, käsitööküünal, Eesti disainerite poolt valmistatud aksessuaarid, Click and Grow taimekasvatuskomplekt.

Lisaks on riigikantselei valmis jagama külalistele vihma korral vihmavarje, pakkuma külma vastu pleedsalle ning pimeduses enda nähtavaks tegemiseks helkureid. "Meenete valikul peame arvestama ka piirangutega – need peavad olema sobilikud käsipagasis kaasa võtmiseks, sobima nii meestele kui ka naistele," lausus turundusnõunik.

Täpset meenete ja töövahendite maksumust on Priki keeruline praegu ennustada, sest osad hanked on alles välja kuulutamisel. "Oleme arvestanud eesistumise eelarvest selleks kokku umbes ühe protsendi," märkis ta. Eesti EL-i eesistumise läbiviimiseks on planeeritud 75 miljonit eurot.

Näiteks ostab riigikantselei meeneteks 300 villast salli. Need peavad olema valmistatud beebialpaka villast, pikkuseks 200 sentimeetrit. Tootel peab olema seos Eestiga kas materjali, toote disaini või tootmisprotsessi kaudu.

Eu2017.ee logoga pastapliiatseid hangitakse kokku 52 000 tükki. "Toode peab olema metallkorpusega, sisu välja keeratav, tagumine ots varustatud nutitelefoni ekraani puudutamiseks sobiva otsaga. Pastapliiatsi põhivärv on valge, nutiotsiku värv sinine. Pastapliiats peab olema väga hea kirjutatavusega," seisab hankedokumendis.

100 grammi kaaluvaid tahvelšokolaade on kavas osta umbes 9000 tükki. Toote kontseptsioon peab olema hankedokumendi kohaselt inspireeritud Eesti loodusest, lisaks põhikomponendile peab sisaldama vähemalt ühte Eesti looduses kasvavat vilja või marja.