Kross pakub riigikogu ruumidele ajalooliste Eesti poliitikute nimesid

Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross tegi juhatusele ettepaneku, et Toompea lossi konverentsi- ja nõupidamisruumidele võiks numbrite asemel anda ajalooliste Eesti riigimeeste nimed.

Oma kirjas riigikogu juhatusele tõdeb Reformierakonna fraktsiooni kuuluv Kross, et praegu on ainsad nimedega ruumid Valge saal ja Kalevipoja saal, kuid kõik ülejäänud kannavad numbreid, mis ei seostu mitte millegagi ja nõupidamise toimumiskohta kirjeldatakse selgitustega nagu see ruum Valge saali taga või muul moel.

Nõupidamisruumidel võiks Krossi sõnul olla näiteks sõjaeelsete spiikrite või muude Eesti parlamentarismi ajaloos olulist rolli mänginud isikute nimed nagu Vilms, Tõnisson, Päts, Akel, Rei jne.

"Kindlasti suudab juhatus soovi korral need nimed väja valida. Nimelised ruumid annaksid ka hea orientiiri ruumide vastavaks kujundamiseks ja asjassepuutuvate isikute portreede või selgitavate tekstide kasutamiseks. Kindlasti suudab riigikogu juhatus soovi korral need nimed ise välja valida võl leida viisi näiteks nimekonkursi korraldamiseks," pakub Kross.