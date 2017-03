Rahandusministeerium viib töökohad Tallinnast välja lahkujate arvelt

"Rahandusministeeriumi valitsemisala asutused eelistavad kahel järgmisel aastal värvata inimesi vabanenud ametikohtadele väljastpoolt Tallinnat asuvatesse harukontoritesse," ütles ministeeriumi pressiesindaja Kristina Haavala esmaspäeval BNS-ile.

Loomuliku personalivoolavuse arvelt peaks tema sõnul seeläbi olema 2019. aasta märtsiks pealinnast välja viidud 110 töökohta: maksu- ja tolliametist 40, statistikaametist 50, riigi tugiteenuste keskusest viis, rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskusest kümme ja rahandusministeeriumist viis töökohta.

"Harukontori laiendamise lahendust saavad kasutada näiteks statistikaamet ja riigi tugiteenuste keskus, kellel on kontorid lisaks Tallinnale veel Tartus ja Viljandis," sõnas Haavala.

"Maksu- ja tolliamet saab vabanenud töökohtadele võtta tööle inimesi üle Eesti asuvatesse büroodesse. Rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskus jätkab töötajate tööle võtmist samuti üle Eesti," lisas ta.

Kõik erametsakeskuse töökohad viiakse Tallinnast välja

Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja sõnul on nad ära hinnanud töökohtade väljaviimise võimalused ja seejuures on oluline, et keskkonnaministeeriumi valitsemisalas on juba praegu ligikaudu pool töökohtadest Tallinnast väljas.

Keskkonnaministeerium kavatseb viia Tallinnast välja 90 töökohta. Esialgse kava kohaselt on järgmise aasta lõpuks pealinnast välja viidud 25 erametsakeskuse töökohta. 2019. aasta märtsiks on aga pealinnast välja viidud 65 keskkonnaministeeriumi haldusala töökohta.

"Tallinnast viiakse välja töökohad, kus on võimalik kaugtööd teha või mille spetsiifika ei eelda asumist pealinnas," sõnas pressiesindaja.

"Lisaks näeme, et loodavad ametikohad asuvad täna maakondades keskkonnaministeeriumi asutuste tugipunktides. Projekti õnnestumise aluseks on kindlasti hästi toimivad side- ja infosüsteemid ning organisatsioonide paindlikkus," lisas ta.

Lisaks terve erametsakeskuse kolimisele viiakse keskkonnainspektsioonist mujale 19, keskkonnaametist 16, keskkonnaagentuurist 12, maa-ametist 11, keskkonnaministeeriumi infotehnoloogiakeskusest neli ja keskkonnaministeeriumist kolm töökohta.

Valitsus pani neljapäeval kabinetinõupidamisel riigiasutuste kolimist arutades paika, et iga ministeerium esitab oma haldusala kohta täpse tegevuskava mais. Kokku puudutab kolimiskava ligi 1000 töötajat 40 riigiasutusest.