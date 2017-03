Vučić: Serbia liigub EL-i suunas, kuid parandab suhteid ka Venemaaga

"Serbia on Euroopa rajal ja see on meie strateegiline eesmärk. Me tahame, et meie ühiskond oleks kujundatud kõige arenenumate Lääne-Euroopa riikide järgi," ütles Vučić nädalavahetusel Reutersile.

Ta lisas, et presidendina teeb ta aga ka tugevat tööd selle nimel, et säilitada head suhted Venemaaga.

Pühapäeval toimuvad Serbias presidendivalimised, mis testivad Vučići, tema paremtsentristliku Serbia Progressi Partei, samuti majandusreformide ja EL-iga liitumise populaarsust. Küsitlused näitavad Vučići eduseisu valimistel.

Serbias on presidendi ja peaministri võim rangelt lahus. Põhiseaduse kohaselt allkirjastab president eelnõud seadusteks, on sõjaväe ülemjuhataja, juhib riiklikku julgeolekunõukogu ning esindab riiki välismaal. Majandus- ja välispoliitika on aga peaministri juhtida.

Serbia loodab jõuda EL-i liikmesuse läbirääkimistega lõpule 2019. aastaks. Paljud serblased on EL-i suhtes skeptilised.

"Me peame näitama tavalistele inimestele, mida me koos (EL-iga) teeme. Me peame ette näitama konkreetseid teid ja projekte," ütles peaminister.

Lääne hinnangul on Lääne-Balkani riikide integreerimine Euroopasse üks viis, kuidas regiooni stabiliseerida.

Venemaa on vastu Lääne-Balkani riikide NATO-sse ja EL-i astumise vastu.

Esmaspäeval reisis Vučić Moskvasse, kus kohtub president Vladimir Putiniga, et pidada kõnelusi kaubandus- ja sõjalise koostöö üle.

Eelmisel aastal annetas Venemaa Serbiale kuus MIG-29 hävituslennukit. Vučić ütles, et kavatseb nüüd rääkida Putiniga maa-õhk tüüpi rakettide ostmisest.

"Me arutame ka majanduskoostööd Venemaaga. Me tahame meelitada riiki rohkem investoreid," ütles peaminister. Ta lisas, et investorid saaksid kasu kaubanduslepetest EL-i liikmesriikidega.

Vučići sõnul soovib Serbia ehitada üles majanduskoostöö Hiinaga.