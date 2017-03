Repsi asendab lapsepuhkuse korral Simson

Last ootava haridusminister Mailis Repsi asendajaks on vastavalt ministrite asendamise korrale majandusminister Kadri Simson.

Valitsuse seaduse alusel kehtestatud määruse järgi on majandusminister haridusministri esimeseks asendajaks, teisena on kirjas kultuuriminister ehk Indrek Saar, kolmandana maaeluminister ehk Tarmo Tamm.

Minister vormistatakse puhkusele peaministri korralduse alusel. Kui puhkus antud, siis toimub asendamine vastavalt ministrite asendamise järjekorrale.

Reps ütles pühapäeval Vikeraadio saates "Samost ja Rumm", et laps peaks sündima aprilli lõpus või mai alguses. Puhkuse ja töölt eemale jäämise osas lausus Reps, et see sõltub, kuidas ta end sünnituse järel tunneb. "Eks aeg näitab."

Mailis Repsi abikaasa on advokaat Agris Repšs ja neil on viis last - poeg Richard (sündinud 2004), tütar Elizabeth (sündinud 2006), poeg Karl Robert (sündinud 2007), poeg Henry Roger (sündinud 2011) ja poeg Frederick (sündinud 2014).