Tsahkna seob IRL-i põhikirja muutmise enda jätkamisega

Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) esimees Margus Tsahkna soovib erakonna põhikirja muudatustega kärpida juhatuse liikmete arvu ning sätestada, et juhtorganite valimistel on igal hääleõiguslikul liikmel üks hääl. Aseesimehed kinnitaks ametisse esimehe ettepanekul volikogu.

Kui need muudatused heakskiitu ei leia, siis Tsahkna ei näe enda sõnul võimalust erakonna juhtorganites kaasa lüüa.

Esmaspäeval IRL-i liikmetele saadetud kirjas teatas Tsahkna, et praegu kuulub erakonna eestseisusesse koos esimehe ja aseesimeestega 24 liiget ning nii suur eestseisus tekkis tasakaalu huvides Res Publica ja Isamaaliidu ühinemisel.

"Tänases päevas on eestseisus tööorganina liiga suur selleks, et eestseisus saaks olla funktsioneeriv juhtorgan. Organisatsioone juhtinud inimesed teavad, et igapäevase juhtimisega tegelev kogu peab olema töövõimeline ning selle iga liige selge vastutusega," on Tsahkna seisukoht.

Tsahkna soovib, et erakonna juhtorganite valimistel oleks igal hääleõiguslikul liikmel üks hääl.

"Selle muudatusega muudame oma valimised riigikogu ja kohalike omavalitsuste valimistega sarnaseks ning lõpetame blokkide kaupa hääletamise. Pärnu kriminaalid, Peipsi kalurid ning enne sisehääletusi sadade liikmete värbamine on erakonna sisedemokraatiale andnud valusa hoobi. Häältega manipuleerimine, blokkide moodustamine ning valimistulemuste sisuliselt ette otsustamine ei kuulu kaasaegse demokraatliku ja läbipaistva poliitilise kultuuri juurde," seisab Tsahkna kirjas.

"Poliittehnoloogiate kasutamine kiirgab meist ka väljapoole ning ei tekita erakonna liikmetes ja valijates usaldust," lisas ta. Kui igal ühel on üks hääl, kaob Tsahkna sõnul ära võimalus sõlmida salakokkuleppeid ning häältega manipuleerimise teel saavutada positsioone inimestel, kes seda läbipaistva ja ausa valimise puhul ei saavutaks.

Samuti soovib Tsahkna kirjutada IRL-i põhikirja, et erakonna valimistel ning otsuste langetamistel kasutatakse lisaks tavapärasele hääletusmeetodile ID-kaardiga autentimisel põhinevat valimissüsteemi.

Erakonna aseesimehed kinnitatakse Tsahkna pakutud ettepaneku järgi erakonna esimehe ettepanekul eestseisuse liikmete seast valitud volikogu poolt.

"See annab esimehele võimaluse moodustada töötav meeskond, mille liikmetel on konkreetsed ülesanded ja oma vastutusala. Seni on aseesimehed valitud otse suurkogu poolt, kuid nende roll ja vastutus on sätestamata. Selle tulemusel on aseesimeheks olemine pigem auamet, mis annab lootust saada parem koht valimisnimekirjas, kuid ei too mingeid sisulisi kohustusi ega vastutust seoses erakonna igapäevase juhtimisega," leidis Tsahkna.

Tsahkna teatas, et lähipäevil saadab IRL-i volikogu esimees välja 8. aprillil toimuva volikogu koosoleku päevakorra tema poolt esitatud ettepanekuga kutsuda kokku erakonna suurkogu põhikirja muutmiseks.