Sondas ja Tapal lekkis tsisternvagunist ohtlikku kemikaali

Esmaspäeval kell 16.21 teatati häirekeskusele, et Ida-Virumaal Sondas lekib kaubarongi vagunist lahustit. Sündmuskohale saadeti päästjad Kiviõlist, Kundast, Kohtla-Järvelt, Rakverest, Sillamäelt ja keemiahaagis Kohtla-Järvelt, meedikud ja politseinikud, teatas Ida päästekeskus.

Päästjad katsid keemilise aine vahuga, rongiliiklus peatati, inimesed evakueeriti ohualalt. Päästjad sulgesid lekke ja katsid reostuse vahuga. Rongiliiklus taastati kella 18.30 ajal. Inimesed vigastada ei saanud.

Kell 20.23 teatati, et Tapal on raudteel reostust näha ja kogu linn haiseb. Sündmuskohale saadetud Tapa päästjad tuvastasid, et vagun lekib tugevalt. Ventiil suleti kella 21.10-ks.

Tapa kaubajaamas on kehtestatud 0,5 km suurune ohuala.

Tapal kaubarongi tsisternist lekkinud lahusti kaeti vahuga kella 21.52ks. Rong jääb ööseks kaubajaama. Teisipäeval kontrollib raudtee komisjon enne rongi liikuma lubamist kõik vagunid üle.

Keskkonna inspektsiooni Ida-Virumaa büroo juhi Aivar Lainjärv sõnul on tegemist ebameeldiva lõhnaga, mille kontsentratsioon ei ole tervisele ohtlik.

Sonda raudteejaama lähistelt evakueeriti inimesed rahvamajja

Ida päästekeskuse pressiesindaja selgitas ERR-i uudisteportaalile kella 17.50 paiku, et tule- ja plahvatusohtlik lahusti hakkas lekkima raudteejaamas olnud kaubavagunist. Telefonikõne hetkeks oli leke juba peatatud ning päästjad olid välja lekkinud aine vahuga katnud.

Ümberkaudsed inimesed - näiteks asuvad lähistel lasteaed ja pood - evakueeriti päästeametnike poolt rahvamajja, kuid pärast lekke peatamist hakati inimesi koju laskma.

Lekkekoha ümber kehtestati essialgu 400-meetrise raadiusega ohutsoon ning raudteeliiklus piirkonnas peatati, kuid kella 18.30 paiku avati see taas.

"Tallinn-Moskva rong sõitis mööda. Ka lekkinud vaguniga rong on sündmuskohalt lahkunud," märkis ERR-i korrespondent Rene Kundla kella 18.45 ajal.

"Esimene meeskond, kes kohale jõudis, kinnitas, et ühest raudteetsisternist lekib väga tugevalt keemilist ainet. Saime kohe teada, et tegu on hästi plahvatusohtliku ainega ja seda meie meeskond ka kinnitas, et põhimõtteliselt on tegemist lahustiga. Alguses oli väga segane, et kui suur see leke siis tegelikult on ja kuna on tegemist asulaga, siis kohe nelisada meetrit oli see ala, kus me piirasime, ei lasknud kedagi ligi ja inimesed suunasime kohe siseruumidesse," rääkis Ida päästekeskuse vanemoperatiivkorrapidaja Madis Moor ERR-ile.