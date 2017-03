Fotod: Jaapanis hukkusid lumelaviini tõttu seitse õpilast ja nende õpetaja

Lumelaviin tekkis esmaspäeva hommikul Nasu lähistel Tochigi prefektuuris, vahendas BBC.

Lisaks kaheksale hukkunule said 40 inimest vigastada. Enamik vigastatutest on samuti õpilased. Kahe seisund on kriitiline.

Ohvrid olid koos mitme kooli õpilastest koosneva 70-liikmelise grupiga, kes viibisid suusakuurordis seoses kolmepäevase mägironimise õppusega.

Päästetöid viisid läbi teiste hulgas kümned sõdurid. Sündmuskohal oli laviini tekkimise ajal halb ilm ja tugev lumesadu.

"Kõik inimesed on mäelt alla toodud ja nad viiakse haiglasse," ütles prefektuuri ametnik AFP-le.

Refioonis oli viimase paari päeva jooksul tugev lumesadu ning välja olid antud ka hoiatused lumelaviini tekkeks.

"Lumelaviine esineb siin kord või kaks korda aastas, kuid midagi nii suurt pole olnud," ütes päästeametnik Reutersile.

Teine ametnik ütles, et algatatakse uurimine seoses sellega, miks õpilased laviinihoiatuse ajal mäel olid.