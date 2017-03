Tartus võib hakata sõitma tramm ja Maarjamõisa tulla suur ärilinnak

Tartu uus üldplaneering seab eesmärgiks autoliikluse vähendamise ja jalakäijate ning ratturite tingimuste parandamise. Eesmärk on, et kergliiklusteede võrk oleks katkematu ja et tänavatel oleks rattaga võimalik sõita ka talvel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui me tahame olulist muutust meie liikumisviisides, siis peab see olema nii-öelda eeltingimuseks. Jah, ma arvan, et väga oluliseks murdepunktiks saab rattalaenutuse võrgu rajamine linna. See sisuliselt tähendab seda, et ratas muutub osaks ühistranspordist," selgitas Tartu abilinnapea Jarno Laur.

Linnavalitsus tunnistab, et seni ei ole linn kergliikluse korraldamisega hakkama saanud. Üldplaneeringu juhataja Indrek Ranniku sõnul tuleb nüüd selgeks vaielda, kas planeering ka päriselt jätab ratturitele ruumi või jäävad ratturid ebamäärasele, kord autode, kord jalakäijate alale.

"Küsimus on tõesti selles, kuidas muuta need katkematuks ja kuidas need reaalselt üldse saavad tekkida kesklinna kitsastes oludes. Üldplaneering kindlasti ei anna lahendust iga lõigu kohta, see on täiesti selge," ütles Ranniku.

Vaksali piirkonnas Riia ja Näituse tänava vahelisel alal võib tulevikus asuda äri- ja büroolinnak ning linna reisiterminal, mis ühendaks rongiliikluse ja linnaliinibussid.

"See tähendab seda, et me seome paremini bussi- ja rongiliikluse. Probleem on selles, kuidas rongiliiklust kesklinnaga ühendada. Täna on kättesaadavus halb," ütles Laur.

Tartu viimase kümnendi suurima hõivekasvuga piirkonnas Maarjamõisas võiks lisaks olemasolevatele meditsiini- ja tehnoloogialinnakutele asuda uus teaduspark, mis koondaks näiteks raviturismi ja e-tervise ettevõtteid.

Arutelu all on ka nii Annelinna kui ka Maarjamõisa jõudva trammitee ehitus. Kas ja millal võiks Tartu trammi saada, ütlevad tasuvusuuringud.

"Nüüd juba teisel kümnendil sellel sajandil on Põhjamaades tekkinud trammisüsteemide renessanss. Miks mitte ka Tartus selle üle tõsiselt arutleda," märkis Laur.