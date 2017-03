Senati luurekomitee kutsus Trumpi väimehe Vene-kontakte selgitama

Riigipea tütre Ivanka Trumpiga abielus olev Kushner on seni presidendile kõige lähemal asuv isik, kellele Vene-kontaktide asjus ametlikke küsimusi esitama hakatakse, vahendasid Reuters ja BBC.

Esindajate koja luurekomitee eest tunnistusi andnud Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) direktor James Comey kinnitas nädal aega tagasi esimest korda ametlikult, et Venemaa sekkumist puudutava juurdluse raames uurib FBI ka võimalikke sidemeid Trumpi kampaaniaga seotud isikute ja Vene valitsuse vahel ning seda, kas leidis aset koordineerimine kampaania ja Venemaa vahel.

Venemaa sekkumist USA 2016. aasta presidendivalimistesse uurib praegu neli erinevat kongressi komiteed.

Valge Maja ametnik ütles Reutersile, et Kushner oli pakkunud ise välja võimaluse, et tuleb senati luurekomitee ette eelpool mainitud teemal rääkima. Sama ametnik selgitas, et Kushner oli üheks Trumpi kampaania - ja üleminekumeeskonna kontaktiisikuks välismaiste valitsuste ja ametnike jaoks ning et üleminekumeeskonna liikmed suhtlesid nii Venemaa kui ka teiste välisriikide ametnikega rutiinselt.

Senati komitee tunneb Kushneri puhul huvi eelkõige kahe kohtumise vastu. Esimeseks neist on Kushneri kohtumine Venemaa suursaadiku Sergei Kisljakiga detsembris New Yorgis asuvas Trump Toweris. Teiseks huvi pakkuvaks teemaks olevat aga Kushneri kohtumine Venemaa riikliku investeerimispanga Vnešekonombank juhi Sergei Gorkoviga. Nimetatud pank oli üks neist Vene pankadest, mille suhtes USA kehtestas sanktsioonid seoses Krimmi annekteerimisega.

Esmaspäeval sai teatavaks ka see, et seni Valge Maja vanemnõunikuna töötanud Kushner hakkab juhtima Trumpi administratsiooni üksust, mille ülesandeks on valitsusasutuste ulatuslik reform.