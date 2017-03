Poola välisminister kahtleb Tuski tagasivalimise õiguslikkuses

Poola endine peaminister Tusk valiti EL-i hiljutisel ülemkogul tagasi bloki etteotsa.

Poola välisminister Witold Waszczykowski ütles, et tegemist oli "pseudovalimistega", kus küsiti vaid, kes on Tuski vastu, mitte seda, kes on poolt või erapooletu. Waszczykowski ütles usutluses telekanalile TVN24, et Varssavi vastukandidaati hääletusele ei pandud.

"Meieni on nüüd jõudnud ekspertide hinnangud, milles öeldakse, et Tusk valiti ametisse viisil, mis on Euroopa õiguse tasandil küsitavad," lausus Waszczykowski. Tema sõnul otsustab peaminister Beata Szydło, kas hääletus vaidlustatakse ka ametlikult või mitte.

"Me näitame ühiskonnale, millises liidus me praegu oleme - liidus, kus kehtivad topeltstandardid," lausus minister.

Poola presidendi Andrzej Duda nõunikud polnud välisministriga ühel meelel. Riigipea välisnõuniku Krzysztof Szczerski sõnul on Tuski tagasivalimise küsimus nüüdseks suletud ja oleks hea, kui seda uuesti ei tõstataks.