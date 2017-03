ERR Brüsselis: EL püüab tõhustada migrantide tagasisaatmist

Eelmisel aastal Berliini jõuluturul terrorirünnaku korraldanud tuneeslane Anis Amri on hea näide Euroopa tagasisaatmispoliitika mittetoimimisest. Itaalias vanglakaristust kandnud mees ei saanud asüüli, aga Tuneesiasse tagasi teda saata ei õnnestunud, sest Tuneesia ei pidanud dokumente piisavaks. Itaalia tõstis mehe tänavale ja käskis tal riigist lahkuda. Mõne aja pärast tegi Amri sama asja läbi Saksamaal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Euroopa Liidu siseministrid arutasid esmaspäeval Brüsselis, kuidas hea või kurjaga selliseid migratsiooni lähteriike panna neid inimesi tagasi võtma ja kuidas EL ise tõhusamaks tagasisaatjaks muuta. Siseminister Andres Anvelti sõnul on vaja ühtseid andmebaase ja karmimat käitumist.

"Kui ta on selle protsessi pettusega läbinud ja ta ei tahagi tagasi minna, siis järgmine samm ongi see, et ta pannakse sunniviisiliselt arestimajja või pagulaskeskusesse ja saadetakse välja. See mõistmine on olemas, küsimus on lihtsalt selles, kuidas ühed või teised riigid sellesse suhtuvad. Selge on see, et inimese vahistamine on kõige viimane äärmus," selgitas minister.

Euroopa Komisjoni rändevolinik Dimitris Avramopoulos tuletas liikmesriikidele meelde, et ümberpaigutamisel tuleb võetud lubadused kiiresti täita. "Ümberpaigutamise küsimuses tahan ma selgelt öelda - ei mingeid vabandusi enam. Kõik liikmesriigid peavad sellega hakkama saama septembriks," sõnas ta.

Siseminister Anvelti sõnul jätkab Eesti pagulaste vastuvõtmist samasuguse lähenemise ja taustakontrolliga nagu seni.