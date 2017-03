USA kutsus Venemaad vabastama meeleavaldustel vahistatud inimesed

Valge Maja pressisekretär Sean Spicer ütles, et USA "mõistab karmilt hukka sadade rahumeelsete protestijate vahistamise pühapäeval üle kogu Venemaa".

USA välisministeerium ütles avalduses, et vahistamised on "peamiste demokraatlike vabaduste teotamine".

Spicer rõhutas, et inimesed väärivad kõikjal läbipaistvat ja vastutavat valitsust.

Pühapäeval korraldati ligi sajas Venemaa linnas valitsusvastaseid meeleavaldusi. Ainuüksi pealinnas Moskvas vahistati üle tuhande inimese, nende seas ka opositsioonijuht Aleksei Navalnõi, kes on teatanud kavatsusest kandideerida 2018. aastal presidendiks.

Navalnõile määrati rahatrahv ja 15-päevane arest

Vene kohus mõistis Kremli kriitiku Aleksei Navalnõi süüdi politseile vastupanu osutamises pühapäevase korruptsioonivastase protesti käigus ning määras talle 15-päevase vangistuse.

Moskva ringkonnakohtu kohtunik Alesja Orehhova määras Navalnõile ka rahatrahvi 20 000 rubla ehk 324 eurot loata meeleavalduse korraldamise eest Moskva südalinnas.

Navalnõi ei tunnistanud end süüdi politseile vastuhakkamises võimude loata toimunud pühapäevasel meeleavaldusel Moskva kesklinnas.

"Ei tunnista end selles süüdi. Olen politseinike seaduslikke nõudmisi alati täitnud," ütles Navalnõi esmaspäeval Moskva Tveri kohtus, kus tema haldusasja arutatakse.

Navalnõi kaitsja palus istungi päeva võrra edasi lükata. "Me ei ole seda materjali näinud, meil ei ole aega ette valmistuda ja sel viisil rikutakse Navalnõi õigust asjatundlikule kaitsele," ütles tema advokaat Olga Mihhailova.

Kohus taotlust ei rahuldanud, mispeale nõudis opositsionäär ja tema advokaat kohtuniku protsessi juhtimiselt taandumist, millest too keeldus.

"26. märtsil 2017 Moskvas Navalnõi, olles nelja tuhande inimesega avaliku meeleavalduse korraldaja, vastas politseitöötajate nõudmisele lõpetada oma tegevus keeldumisega ja püüdis käte ja jalgadega rabeldes lahti pääseda," edastas kohtunik Orehova.

Kreml nimetas valitsusvastaseid meeleavaldusi provokatsiooniks

Pühapäevased valitsusvastased meeleavaldused Moskvas ja teistes Venemaa linnades, mille käigus vahistati üle tuhande inimese, olid "provokatsioon", teatas Kreml esmaspäeval.

"See, mida me nägime eile mitmes paigas, eriti Moskvas, oli sisuliselt provokatsioon ja vale," ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ajakirjanikele.

Peskovi sõnul lubati lastele "rahalist tasu", kui korrakaitsejõud nad meeleavalduste ajal kinni peavad.

"On teavet, et Moskva meelavalduse alaealistele osalistele lubati korrakaitsjate-poolse kinnipidamise puhul rahalist tasu," ütles ta. "Selle kohta on teatavaid tõendeid," lisas esindaja.

Kremlis on kartus, et kodanikke võidakse ära kasutada kellegi huvides või kutsuda neid seadusvastastele ettevõtmistele, lausus Peskov.

"Kardame, et keegi jätkab kodanikutundega, agara ühiskondliku seisukohaga inimeste ärakasutamist enda huvides, kutsudes neid seadusvastastele ja kooskõlastamata üritustele."

Samas rõhutas ta, et kodanikuseisukoha avaldamine ja mitmesuguste seaduskuulekate meeleavalduste korraldamine "muret ei tekita".

"Te teate, et kodanikuühiskonnaga suheldakse innukalt kõige erinevamaid kanaleid pidi ja kõige erinevamal tasemel, teate et president suhtleb kõige innukamal kombel mitmesugustes valdkondades tegutsevate eri elualade esindajatega," ütles Peskov.

Pressiesindaja lisas, et selle dialoogi käigus "käib pidev teabevahetus, tekib võimalus mõista, millised on mured, mis inimesi rahutuks teeb, mida nad aga võimude töös õigeks peavad".