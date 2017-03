Schumer: luurekomitee juht Nunes tuleb välja vahetada

Nunes, kelle juhitud komitee on üks kongressi komiteedest, mis uurib president Donald Trumpi kampaaniameeskonna võimalikke ebasobivaid kontakte Venemaa esindajatega, teatas eelmise nädala kolmapäeval, et Trumpi üleminekumeeskonna liikmed olid pärast novembrikuiseid presidendivalimisi "tahtmatu" jälgimise all. Nunesi arvates võis leida aset see, et sellisel viisil pealtkuulatavaks osutunud USA kodanike ehk Trumpi meeskonna liikmete nimed paljastusid, levisid laialdaselt luureringkondades ning lekkisid ka avalikkuse ette. Täpsemaid tõendeid Nunes selliste väidete kohta ei esitanud, kuid märkis, et on saanud selle kohta olulist uut informatsiooni. Tema arvates ongi peamiseks mureks see, et juhusliku jälgimise alla sattunud inimeste nimed avalikuks said ja lekkisid, vahendasid Reuters ja Politico.

Ise samuti Trumpi üleminekumeeskonda kuulunud Nunes jäi pärast kolmapäevast pressikonverentsi demokraatide ja ka osade vabariiklaste terava kriitika alla, sest ta ei jaganud enda kätte jõudnud informatsiooni oma luurekomitee demokraadist kolleegi Adam Schiffiga, vaid näitas seda infot kõigepealt president Trumpile ja korraldas seejärel pressikonverentsi.

Neljapäeval palus Nunes küll vabandust, et "ei jaganud teavet enda nähtud dokumendi kohta vähemusega, enne kui selle avalikuks tegi." Trumpi teavitamist põhjendas ta aga väitega, et tundis kohustust seda teha. "On selge, et kui mina oleksin president, oleksin mures ja seepärast tahtsin ma, et ta teaks," ütles Nunes Fox Newsile.

Uue nädala esmaspäeval aga selgus, et nimetatud uue informatsiooni sai ta oma allikalt Valge Maja territooriumil ööl enne oma kolmapäevast ootamatut pressikonverentsi. Kriitikute sõnul on kummaline, et Nunes sai "uue informatsiooni" Valgest Majast ning läks siis sellest uuesti Valgesse Majja teada andma ning seega olevat alust arvata, et Nunesi otsusega väidetava uue informatsiooniga avalikkuse ette tulla on seotud Valge Maja.

Nunes oma allikat nimetanud, kuid selgitas CNN-ile, et läks "Valge Maja territooriumile", et saada "turvaline koht informatsiooni vaatamiseks". Samuti märkis ta, et ta ei usu, et president või keegi West Wingi töötajatest oleks olnud teadlik, et Valge Maja teritooriumil viibib. Valges Majas ta enda sõnul ei käinud.

Senati demokraatide juht Schumer võttis seepeale sõna ning kutsus üles esindajatekoja luurekomitee juhi kohalt eemaldama.

"Esimees Nunes ei saa oma tööga hakkama ning tundub, et teda huvitab rohkem presidendi kaitsmine kui tõe otsimine," sõnas Schumer senatis peetud kõnes ja teatas, et esindajatekoja esimees, vabariiklane Paul Ryan peaks Nunesi luurekomitee juhi kohal välja vahetama.

Kogu vaidlus on algselt seotud president Trumpi säutsudega, milles ta süüdistas oma eelkäijat Barack Obamat selles, et viimane olevat lasknud Trump Towerit pealt kuulata. Selle väite kinnitamiseks ta aga ühtki tõendit ei esitanud ning hiljem on ta väitnud, et tema sõnakasutusest on valesti aru saadud, sest näiteks sõna "wiretap" oli tal jutumärkide vahele pandud. Demokraatidest kriitikud on pidanud esimees Nunesi tegevust katseks, presidendi tõendamata süüdistusele mingit avalikkuse silmis usutavat õigustust leida.

Samas on ka Nunes ise rõhutanud, et Trump Towerit pole tema andmetel pealt kuulatud.

Trump aga teatas kohe pärast Nunesi kolmapäevast avaldust, et tunneb nagu oleks tema süütus tõestatud. "Hindan väga kõrgelt asjaolu, et nad leidsid seda, mida nad leidsid," lausus Trump.