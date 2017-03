McCain kohtus Vene opositsioonipoliitiku Kara-Murzaga

USA senaator John McCain kohtus esmaspäeval Vene opositsioonipoliitiku Vladimir Kara-Murzaga, kes on Ühendriikides taastusravil pärast langemist varem sel kuul koomasse ilmse mürgitamise tõttu.

Kara-Murza lahkus Venemaalt eelmisel nädalal, et teha läbi taastusravi. Tema advokaadi sõnul oli tegemist teise mürgitamisjuhtumiga, mis oleks äärepealt opositsionääri elu nõudnud.

Senati relvateenistuste komitee esimees McCain ütles avalduses, et Kara-Murza on vapper ja väsimatu Vene rahva õiguste eest võitleja, "kes on jäänud truuks oma ideaalidele vastasseisus õela ja ohtliku autokraatiaga".

35-aastane Kara-Murza oli 2015. aastal Moskvas tapetud opositsioonipoliitiku Boriss Nemtsovi liitlane.

Ta töötab Mihhail Hodorkovski sihtasutuse Avatud Venemaa föderaalkoordinaatorina.

2015. aastal toimetati Kara-Murza haiglasse ja tal diagnoositi äge neerupuudulikkus seoses mürgitusega. Testid näitasid raskemetallide kõrget taset tema veres.