Leht: finantsinspektsioon tõmbas Ühistupanga Savisaare maine tõttu liistule

Finantsinspektsioon soovib Edgar Savisaarelt kui linnapealt andmeid tema ärialase reputatsiooni kohta, kuid Savisaar ei vasta küsimustele ning see takistab Ühistupangale litsentsi saamist juba mitmendat kuud.

Tallinna linn on Ühistupanga liige ja finantsinspektsioon kontrollib enne pangalitsentsi andmist suuremate liikmete tausta, kirjutab Eesti Päevaleht.

Linna kui juriidilise isiku puhul sooviti andmeid linna juhtide kohta, et veenduda nende sobivuses pangandussektorisse: kas nad on piisavalt usaldusväärsed, kompetentsed ja laitmatu ärimainega.

Inspektsioon palus möödunud aasta oktoobri keskel, et kõik Tallinna linnavalitsusse kuuluvad inimesed saadaksid neile kinnituse oma ärialase reputatsiooni kohta ja ühtlasi palus esile tuua kõik olulisemad asjaolud, mis võivad seda mõjutada.

Nõutud andmed esitati kõigi linnavalitsuse liikmete, välja arvatud linnapea Edgar Savisaare kohta ja Ühistupank teatas finantsinspektsioonile, et Savisaar on linnapea ametist kohtumäärusega kõrvaldatud ega saa seega midagi selgitada.

"Andmeid küsiti linnavalitsuse koosseisu kuuluvate isikute kohta hindamaks linnaga seotud isikute (mitte ainult aktiivselt tegutsevate isikute) reputatsiooni võimalikku mõju linna enda reputatsioonile," selgitas inspektsioon loodava panga juhtkonnale ja lisas, et Savisaare kui linnapea volitused on üksnes peatatud, kuid teda pole ametist vabastatud ning peale selle lubas inspektsioon, et Savisaar võib oma maine kohta andmeid anda ka eraisikuna.

Ent Savisaar, kes on praegu teatavasti korruptsioonisüüdistustega kohtu all, teatas novembri lõpus oma kaitsja Oliver Nääsi vahendusel linnavalitsusele ja Ühistupanga juhtkonnale, et ei kavatse ei linnapeana ega eraisikuna enda kohta mingeid andmeid esitada.

Advokaat selgitas, et linnapeana ei saavat Savisaar küsimustele vastata, sest ta rikuks nii kohtumäärust, millega ta on ametist kõrvaldatud, eraisikuna aga ei nägevat Savisaar endal kohustust Ühistupanga teemal midagi öelda.

Teisipäeval koguneb Ühistupanga üldkoosolek, kus olukorda arutatakse ning sel reedel peaks Ühistupank finantsinspektsioonile oma edasisest tegevuskavast teada andma.

Ühistupanga juhatuse liikme Ülle Mathieseni sõnul on küsimuse all kaks Edgar Savisaart puudutavat aspekti: süüdistusakt (mida inspektsioon samuti näha soovib) ja küsimustik maine kohta, mille peaks täitma Savisaar ise.