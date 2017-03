Kui seni andis rahandusministeerium üksikud nn rämpskinnisvaraobjektid üle Riigi Kinnisvara AS-ile (RKAS), siis nüüd on sellest loobutud, kuna probleem on osutunud oodatust suuremaks.

Rahandusministeerium on seisukohal, et kõige pädevamad on selle probleemiga tegelema omavalitsused, keda riik peaks selles toetama, kirjutab Postimees.

Lahendusena kaalutakse praegu võimalust muuta asjaõigusseadust nii, et eraomandis olevast kinnisasjast loobumisel ei läheks omand üle mitte riigile, vaid omavalitsusele, kelle ülesanne on tegeleda elamumajanduse ja teede korrashoiuga. Seni pole seda muudatust saadud teha omavalitsuste vastuseisu tõttu.

Samuti tahetakse muuta kinnisasja sundvõõrandamise seadust niimoodi, et sundvõõrandamine oleks võimalik juhul, kui korter asub elamiskõlblikus majas ja selle omanikuga ei saa ühendust.