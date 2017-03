5 uudist, mida teada täna hommikul

Tere hommikust! ERRi uudistetoimetus on päeva alustanud järgmiste teemadega.

Ida-Virumaal Sondas ja Tapal toimusid eile õhtul kemikaalilekked. Sondas tuli ka inimesed ümbruskonnast evakueerida.

Päästeamet sai Sonda kohta teate kell 16.21 ning kohapeal selgus, et tule- ja plahvatusohtlik lahusti hakkas lekkima raudteejaamas olnud kaubavagunist. Kaks tundi hiljem oli oht likvideeritud ja raud-teeliiklus taastatud. Kell 20.23 teatati, et Tapal on raudteel reostust näha ja kogu linn haiseb. Sündmuskohale saadetud Tapa päästjad tuvastasid, et vagun lekib tugevalt. Ventiil suleti.

Täna hommikul tuleb kokku raudteekomisjon, kes kontrollib põhjalikult kõik keemiareostuse põhjustanud rongi tsisternid üle. Sündmustest on teavitatud terviseametit ja keskkonnainspektsiooni.

Haigekassa nõukogu asub arutama ortooside petuskeemi

Jevgeni Ossinovski ja haigekassa nõukogu esimees Tanel Roos. Foto: Siim Lõvi/ERR

Haigekassa nõukogu koguneb täna tervise-ja tööminister Jevgeni Ossinovski kutsel erakorralisele koo-olekule, et arutada "Pealtnägija" saates paljastunud skeemi, kuidas mitmed Eesti meditsiinitarvikute firmad esitasid aastaid haigekassale võltsarveid.

Kliendile müüdi ortoos ühe hinnaga, kuid haigekassale esitati arve justkui oleks müüdud kallim ortoos. Nii kasseeriti patsientide pealt nende teadmata alusetult sadu tuhandeid eurosid.

Haigekassa möönab, et avalikuks tulnud pettused on kahetsus-väärsed ja lubamatud, aga teisalt rõhutatakse, et nad ei saa otseselt arvete võltsimist kontrollida.

Šoti parlament hääletab iseseisvusreferendumi üle

Suurbritannia, Šotimaa ja Euroopa Liidu lipp. Autor: Russell Cheyne/Reuters/Scanpix

Šoti parlament peaks täna hääletama selle üle, kas korraldada uus rahvahääletus iseseisvuse üle.

Küsimus on, kas parlament annab Šoti esimesele ministrile Nicola Sturgeonile volituse paluda Suurbritannia valitsuselt luba rahvahääletuse läbiviimiseks. Londoni luba on vaja selleks, et referendumi tulemus oleks õiguslikult siduv.

Šoti parlament arutas referendumi korraldamist juba eelmisel nädalal, kuid arutelu ja hääletus lükati Londoni terrorirünnaku tõttu edasi. Šoti elanikud hääletasid iseseisvuse üle ka 2014. aastal, siis toetas enamik Šotimaa jäämist Ühendkuningriigi ja sellega koos ka Euroopa Liidu koosseisu. Olukord muutus, kui enamik inglastest toetas Euroopa Liidust lahkumist.

Õpetajakoolituses plaanitakse reformi - suurem roll õppijale

Õpetajad loenguruumis. Autor: haridusministeerium

Kuigi ülikoolist tööturule suunduvatel lõpetajatel on head teoreetilised teadmised, puudub neil tihti vajalik praktiline kogemus. See oli üks põhjustest, miks ka Tartu Ülikooli õpetajakoolituses viidi neli aastat tagasi läbi oluline reform - suurendati praktika mahtu ja hajutati praktika toimumine õpingute jooksul, vahendas Jane Saluorg raadiouudistes.

Järgmine suur väljakutse õpetajakoolituses on suurendada protsessis õppija enda rolli. See tähendab näiteks, et praktikale suunduvad üliõpilased peavad ise välja valima oma uurimisprobleemi ja sõnastama eesmärgi, mitte lähtuma juhendajast või ainekavast.

Kui aga üliõpilane ei oska ise probleeme märgata ja sõnastada juba õpingute jooksul, siis Leijeni sõnul ei saa ta sellega hakkama ka klassi ees.

Lisaks õpingutes üliõpilaste autonoomia suurendamisele tooks olukorda muutusi Leijeni sõnul ka tugev karjääriredel, mida täna Eestis õpetajate jaoks veel loodud pole.

Täna kell 16.15 kannab teadusportaal Novaator üle Tartu ülikooli õpetajahariduse professor ja haridusteaduste instituudi juhataja Äli Leijen inauguratsiooniloengu “Milline peaks olema nüüdisaegne õpetajakoolitus?”

Kulupõletushooaeg on alanud - päästeamet kutsub ettevaatlikkusele

Kulupõlengu kustutamine. Pilt on illustratiivne. Autor: Pärnu Postimees/Scanpix

Vaatamata heitlikele ilmaoludele, on päästjad pidanud tänavu käima juba esimestel kulupõlengutel. Päästeamet paneb südamele, et kergesti välditavad põlengud kurnavad komandosid ning seetõttu võib teiste väljakutsetega tegelemine kannatada, vahendas Reene Leas raadiouudistes.

Kuna ilmad on seni olnud heitlikud, ei ole metsa-ja maastikutulekahjud ning kulupõlengud päästjatele suurt peavalu veel teinud. Olukord muutub kiiresti, kui ilmad lähevad ilusaks ning inimesed liiguvad rohkem õues. Nii kerkis näiteks 2015. aasta kevadel päästeameti väljakutsete arv paari päevaga nullilt poolesaja peale. Põhjused selliste tulekahjude tekkeks on erinevad, kuid sageli saavad need alguse kas hooletult autoaknast väljavisatud suitsukonist või järelevalveta jäetud lõkkest.

Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Marko Rüü sõnul aitaks selliseid põlenguid ära hoida, kui inimesed järgiksid elementaarseid ettevaatusabinõusid.

Hinnanguliselt maksab üks väljakutse kulupõlengu kustutamiseks päästeametile 250 eurot. Marko Rüü sõnul on rahast olulisem see, et massilised hooletuse tõttu tekkinud maastikupõlengud kurnavad komandosid ning nii võib teistele sündmustele reageerimine hilineda.

Kuna tänavune talv väga lumerohke ei olnud, võib maapind kuivada kiiresti. Kui olulisi sademeid ei lisandu, võib maastik kiiresti tuleohtlikuks muutuda, hoiatas sünoptik Taimi Paljak.

Vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub loodetuul 5-11, saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s, õhtul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 1..5°C.

Allikas: Ilmateenistus