Tuhanded mobiil-ID sertifikaadid muutuvad laupäeval kehtetuks

1. aprillist muutuvad tuhanded SIM-kaardiga seotud mobiil-ID sertifikaadid kehtetuks, kuna politsei- ja piirivalveameti otsusel minnakse üle tugevama turvalisusega lahendusele. SK ID Solutionsi andmetel on tänase seisuga mobiil-ID sertifikaat uuendamata rohkem kui 4000 inimesel.

Muudatus puudutab neid kasutajaid, kes võtsid endale mobiilioperaatori juurest mobiil-ID SIM-kaardi enne 2015. aastat ja taotlesid sellele sertifikaadid 2014. aasta jooksul.

Tele2 tootedirektori Katrin Aroni sõnul peavad selliste SIM-kaartide omanikud, kes tahavad mobiil-ID-ga ka edaspidi mugavalt makseid teha ja elektroonselt allkirjastada, võtma kasutusele uue ja turvalisema SIM-kaardi ning taotlema uued mobiil-ID sertifikaadid.

Ta märkis, et viimane päev vahetuse tegemiseks on 31. märtsil. Tele2 klientidest on Aroni sõnul mobiil-ID jaoks sobiliku SIM-kaardi ümber vahetanud umbes pooled