Fotod: British Airways tegi esimese lennu Tallinna lennujaama

Lennufirma hakkab Tallinn-London liinil lendamist esialgse sagedusega kaks korda nädalas - teisipäeviti ja laupäeviti.

Teisipäeviti väljub lend Londonist kell 8 hommikul ja Tallinnast kell 13:55, laupäeviti väljub lend Londonist kell 15.45 ja Tallinnast kell 21.35.

British Airways viib Tallinna lennujaamast otse maailma ühte suuremasse, Heathrow lennujaama, kust on võimalik edasi lennata üle 220 sihtkohta.

Tallinna Lennujaama turundusdirektori Eero Pärgmäe sõnul oli British Airwaysi avalennu saabumine kauaoodatud piduhetk. "Peale pikki läbirääkimisi ning tegusat ettevalmistusperioodi oli meil väga hea meel tervitada teisipäeval kell 12.55 Tallinnas maandunud British Airwaysi sinipunavalges rüüs Airbus A321 lennukit," sõnas Pärgmäe.

"Usume, et sedavõrd väärika lennufirma lisandumisega suureneb Londoni ja Tallinna vahel reisijate arv veelgi ning pikemas perspektiivis võiksime loota sageduste lisandumist ning veelgi paremat ühendust Tallinna ja Londoni vahel," lisas Pärgmäe. London on Tallinna Lennujaama reisijate jaoks üks peamiseid sihtkohti Euroopas, aastane reisijate arv nii otse- kui jätkulendudega ulatub 150 000 reisijani.

British Airwaysi esimese lennu saabumist tervitas Twitteris ka Briti suursaadik Eestis Theresa Bubbear.

The first British Airways flight lands in #Tallinn. A warm welcome to the passengers and crew @British_Airways from the British Embassy pic.twitter.com/uJBxm1Rhee