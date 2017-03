Politico: Trumpi ja Putini mesinädalad said läbi

Pärast USA presidendi Donald Trumpi sümpaataavaldusi Venemaa riigipea Vladimir Putini suunas vahetab Trumpi administratsioon nüüd Moskvaga teravusi, vahendas Politico.

Valge Maja pressisekretär Sean Spicer avas oma esmaspäevase briifingu, lugedes ette avalduse, kus USA mõistab tugevalt hukka sadade inimeste, nende seas juhtiva Putini-kriitiku Aleksei Navalnõi kinnipidamise pärast korruptsioonivastaseid meeleavaldusi Venemaal.

Avalduse kriitiline toon tekitas Vene poolel üllatust, sest Trump on korduvalt vältinud Putini kritiseerimist ja lubas juba presidendikandidaadina korduvalt püüda suhteid Moskvaga parandada. Viimastel nädalatel on aga tema kampaania sidemeid Venemaaga aina intensiivsemalt uuritud ning Trumpi toon Vene-teemadel jahenenud.

Ekspertide sõnul on Putin USA kriitika suhtes tema sisepoliitika vastu väga tundlik ja võib hukkamõistule vihaselt reageerida. Samas jääb selgusetuks, kas USA hukkamõistuavaldus peegeldab hoolikalt välja töötatud poliitikat. Venemaaga seotud tähtsaimad ametid riigidepartemangus ja Pentagonis on jätkuvalt täitmata.

Samal ajal on Kremli retoorika Trumpi administratsiooni suunal viimastel nädalatel järjekindlalt teravnenud. Trumpi viimase aja samme nähakse Kremlis Moskva huvidele vastukäivatena.

Laupäeval kritiseeris Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova Trumpi administratsiooni sanktsioone Süüria, Iraani ja Põhja-Koreaga äri tegevate ettevõtete vastu, mis puudutasid ka kaheksat Vene firmat. Facebooki postitatud avalduses ütles Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja, et valitsus on USA otsusest hämmeldunud ja murelik.

Zahharova märkis, et USA tegevus õõnestab väljavaadet luua terviklik ja mitmepoolne koostöö ühiselt terroristide vastu võitlemiseks. "Washington täidab taas nende käsku, kes tegid Vene-USA koostöö püsiva hävitamise oma prioriteediks," lausus ta.

Veidi aega pärast Spiceri esmaspäevast sõnavõttu haaras Vene välisminister Sergei Lavrov kinni raportist, et 17. märtsil hukkus USA õhurünnakus Iraagis Mosulis 200 tsiviilisikut. Lavrov ütles, et USA ja Iraagi ühispingutused Mosuli ISISest puhastamiseks on brutaalsemad kui hiljutine Vene-Süüria ühine võitlus Aleppos.

Bill Clintoni presidendiks oleku ajal Valges Majas Venemaa teemadega tegelnud Andrew Weiss märkis, et vaevalt on keegi Pentagonist selle üle rõõmus, kui venelased neile Mosuli teemal sõnu peale loevad. "Kahjuks on see üks Venemaa võtetest, mida Putin, Lavrov ja teised kõrged ametnikud jälle ja jälle kasutavad," nentis ta.

USA luureametnike arvates sekkus Putin 2016. aasta presidendivalimistessa osaliselt just selleks, et maksta kätte endisele riigisekretärile Hillary Clintonile, kes 2011. aasta Putini-vastaste meeleavalduste ajal avalikult protestijaid toetas.

Ametlikud Trumpi administratsiooni avaldused Venemaa suunas on senini järginud president Barack Obama administratsiooni joont ja see võib tähendada, et Ühendriikide ametnikud järgivad vanu juhiseid, kuni uusi poliitilisi suundi pole paika pandud.