Trump asub muutma Obama kliimapoliitikat

Määrus muudab Puhta Energia Kava, mis nõudis osariikidelt saaste vähendamist, vahendas BBC.

Trumpi administratsiooni sõnul aitab kava kärpimine inimesed tööle ja vähendab USA sõltuvust imporditud kütustest. Valge Maja kinnitusel liigub Trump edasi energiatootmisega USA-s.

"Eelmine valitsus devalveeris töötajaid oma poliitikaga. Me saame kaitsta keskkonda samal ajal kui pakume inimestele tööd," lisas administratsioon.

Trump kavatseb kärpida ka Keskkonnakaitse Agentuuri eelarvet kolmandiku võrra. Üle vaadatakse ka nafta, gaasi ja kivisöe tootmise regulatsioonid.

Trump on juba varem lubanud kõrvaldada nn rohelised reeglid, mis tema sõnul kahjustavad majandust.

Valimiskampaania ajal lubas ta viia USA välja ka Pariisi kliimaleppest, milles 2015. aasta detsembris kokku lepiti. Trump ütles, et lepe on USA suhtes ebaõiglane.

Pariisi kliimaleppega andsid valitsused lubaduse, et liiguvad kaugemale fossiilsete kütuste kasutamisest ning vähendavad heitgaaside emissioone, et püüda aeglustada globaalset temperatuuri tõusu.

Trump on varem öelnud, et tema hinnangul on kliimamuutuse välja mõelnud Hiina, kuid eelmise aasta lõpus ta tunnistas mõningast seost inimtegevuse ja kliimamuutuse vahel.

Valge Maja selgitas, et uute meetmetega on energia ja elekter taskukohane, kindel ja puhas selleks, et turgutada majanduskasvu ja luua töökohti.

Keskkonnakaitsjad aga hoiatavad, et neil meetmetel on tõsised tagajärjed nii USA-s kui ka välismaal.

Obama ütles presidendina, et kliimamuutus on tõsine probleem ja seda ei saa vältida. Tema Puhta Energia Kava eesmärk oli piirata kasvuhoonegaaside emissioone kivisütt kasutavates tehastes selleks, et USA saaks täita Pariisi kliimaleppes antud lubadusi. Regulatsioon on olnud vabariiklaste juhitud osariikides ebapopulaarne ning seal on seda vaidlustanud eelkõige ettevõtted, mis sõltuvad nafta, kivisöe ja gaasi põletamisest. Eelmisel aastal kõrgem kohus peatas plaani ajutiselt.