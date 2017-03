Tallinna-Tartu ronge hakkavad remondi ajal taas lõiguti bussid asendama

Remont Tapa-Tartu lõigul algab 6. aprillil ja kestab etappide kaupa septembrini. See toob muudatusi Tallinna-Tartu, Jõgeva-Tartu, Tallinna-Aegviidu, Tallinna-Rakvere, Tallinna-Narva, Tartu-Valga ja Tartu-Koidula liini rongide sõiduplaanidesse, lisaks ka mõnede Tallinna-Pääsküla reiside väljumisaegadesse.

Raudteed remonditakse kolmel päeval nädalas: teisipäeviti, neljapäeviti ja laupäeviti. Neil päevadel saadab Elron päevastel kellaaegadel Tapa-Rakke ja Tapa-Tartu lõigul reisijate teenindamiseks liinile ka asendusbussid.

See muudatus mõjutab teisipäeviti, neljapäeviti ja laupäeviti pärastlõunastel ja õhtustel kellaaegadel Tallinna-Tartu liinil reisijaid, kel tuleb reisi kestel rongilt bussile ümber istuda ning alati pole võimalik jätkata sõitu Valga või Koidula suunas ja vastupidi. Remondipäevade hilisõhtused Tallinna-Tartu rongid sõidavad taas ilma vahepealse ümberistumiseta.

Ümberistumiseta sõidavad rongid Tallinna-Tartu liinil esmaspäeviti, kolmapäeviti, reedeti ja pühapäeviti ning enne riiklikke pühi ja pühade ajal. Info sõiduplaanimuudatuste kohta on Elroni kodulehel ja Elroni peatuste juures infostendidel.

"Rongiliikluse arengu seisukohalt on Tapa-Tartu raudteelõigu renoveerimine vajalik, sest loob eeldused sõidukiiruse suurendamiseks ja sõiduaja lühendamiseks tulevikus," ütles Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo.

Asendusbussid on niinimetatud turismibussi tüüpi, mis tähendab, et bussi all olevasse pagasiruumi on võimalik paigutada kokkupandud lapsevankreid, kuid jalgrattaid nendega transportida ei saa. Ratastega reisijatel palub Elron valida reis, mida teenindab täies ulatuses rong.

Bussi ei saa võtta ka suuri koeri. Puuriga väikeloomad on lubatud, ent omanik peab arvestama võimalusega, et kui bussis on kõik istekohad täis, peab ta puuri loomaga sülle võtma.

Kui ratastoolis liikuv inimene soovib sõita rongiga, kus vahepeal tuleb bussile ümber istuda, tuleb tal oma reisisoovist ja täpsetest reisi aegadest teada anda vähemalt viis tööpäeva varem, et rongifirma saaks talle transpordi korraldada.