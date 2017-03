Gruusia kodanikud saavad nüüdsest viisavabalt EL-i reisida

Viisavabaduse saavutamiseks vajalike tingimuste täitmine näitab Eesti välisministeeriumi hinnangul Gruusia kindlat tahet Euroopaga lõimuda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Teisipäeval jõustunud otsus annab biomeetrilist passi kasutavatele Gruusia kodanikele õiguse viibida viisavabalt 90 päeva 180 päeva jooksul kokku 30 riigis.

Mullu andis Eesti Gruusia kodanikele 1713 lühiajalist Schengeni viisat.

Välisminister Sven Mikser ütles, et Eesti jätkab Gruusia toetamist Euroopa Liitu pürgimisel.

"Gruusia on oma püüdlusi ellu viinud päris paljude aastate jooksul ja ka Euroopa Liiduga on neil olemas assotsiatsioonilepe, mis annab nn tööriistakasti ja mille peale ehitada edasist reformiprotsessi riigis. Kindlasti tuleb tööd teha Gruusia lähendamiseks Euroopa struktuuridele, luua neile võimalus liituda mitmetesse Euroopa agentuuridesse, parandada energiaühendusi, transpordiühendusi, et nad saaksid juba olemasolevast assotsiatsioonileppest võimalikult suure efekti. Ja kindlasti üldine reformide protsess riigis selleks, et võimaluse avanedes olla valmis veelgi kiiremini lähenema Euroopa Liidule," rääkis Mikser.

"Ja Eesti tahab Gruusiat aidata nii oma Euroopa Liidu nõukogu eesistumise ajal kui ka palju pikemas ajaperspektiivis," lisas ta.