Fotod ja video: Austraalias pagesid tuhanded inimesed orkaani eest

Whitsunday saari tuuseldanud torm saabus mandrile teisipäeva hommikul Boweni ja Airlie Beachi linnade vahel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tuul viis katuseid ja purustas elektriliine. Tormi kätte jäänud kohalike sõnul oli neil tunne, nagu oleks nad jäänud kaubarongi alla.

Politsei oli olukorra pärast väga mures.

"See on väga purustusjõuline torm ja tormisüsteem ja ma arvan, et avalikkus ning Queenslandi kogukond peavad aru saama, et meile hakkab laekuma rohkelt teateid purustustest ja kahjuks ilmselt ka palju teateid vigastustest, kui mitte surmadest. Meil tuleb selleks valmis olla," rääkis Queenslandi politseikomissar Ian Stewart.

Seni teateid vigastatutest või hukkunutest pole.

Torm sundis sulgema sadamaid ja lennuvälju ning koole, lasteaedu ja ametiasutusi.

Tegemist on kõige hullema Austraaliat tabanud tormiga pärast 2011. aastat. Queenslandi osariigi juhid nimetasid tormi koletiseks tsüklonite hulgas.

Marutuul liikus aga tagasi merele ja nõrgenes seal kolmanda kategooria tormiks.