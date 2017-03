AirBaltic Tallinnast väljuvaid uusi otselende veel ei avalikusta

Veel mõne aasta eest üsna õnnetus seisus olnud AirBaltic on muutunud Läti üheks olulisemaks tööandjaks. Firma kasvab ja toodab ka kasumit, vahendas "Aktuaalne kaamera".

AirBalticu tegevjuht Martin Gauss kinnitas, et uus äriplaan on end õigustamas. Kui 2015. aasta lõppes ligi 10 miljoni euro suuruse kahjumiga, siis mullu jõuti 3,4 miljoniga kasumisse. AirBalticul on sihtkohti üle 60 ja aastas tehti 44 000 lendu.

"AirBaltic on kindlasti Läti edulugu. Avame tänavu rohkem kui 12 uut lennuliini, enamik neist on juba väljakuulutatud. Üks olulisemaid neist on Abu Dhabi ja teine Liepaja. Mitte küll kauguse pärast - asub ju Liepaja Riiale väga lähedal -, kuid see on meie esimene kohalik lend," ütles Gauss.

Liepaja on justkui proovikivi - kui seal on lendajaid palju, ollakse valmis ühendust pakkuma ka teiste väiksemate linnadega.

Tartu lennuliini võimaluste kohta ütles Gauss, et regionaalsed lennujaamad pakuvad AirBalticule huvi.

"Kui Liepaja osutub edukaks, on võimalik lisada uusi suundi. Kuid ma ei ütle täna ühtki nime, sest kui nii teeksin, jõuaksid konkurendid sinna esimestena," sõnas ta.

Ligi kolme miljoni reisijaga aastas on AirBaltic Baltimaade suurim lennufirma ja plaanib kasvu ka Tallinnas ja Vilniuses.

Konkurentsist rääkides on Nordica AirBalticu jaoks tagapool, suurimaks võistlejaks peetakse Ryanairi.

"Meil on Tallinnast juba mitmeid otselende ja 2021. aastaks peaks neid olema 11. Jälgime, kuidas konkurents areneb ja otsustame, mida teeme," ütles Gauss.

Ülejärgmise aasta lõpuks on AirBalticul 20 uut Bombardieri lennukit ja tulevikus plaanitakse välja vahetada ka praegu kasutatavad turbopropellersõidukid.

Kinnitamata andmeil on vahetumas lennufirma 20-protsendilise osalusega väikeaktsionär, Saksa ettevõtja Montag Girmes, kes on oma osa müümas Taani lennundus- ja finantsasjatundjale Lars Thuesenile. See tehing pole veel jõustunud. 80 protsenti aktsiaist kuulub Läti riigile.