Minister: Brexit võib anda hoobi Iirimaa põllumajandusele

Suurbritannia lahkumine Euroopa Liidust võib anda ränga hoobi Iirimaa põllumajandusele, tõdes Tallinnas visiidil käinud Iirimaa põllumajandusminister Michael Creed. Eesti jaoks on mõju kaudsem ja tuleneb pigem Euroopa turgudel tekkida võivast ülepakkumisest.

Brexit oli Creedi ja Eesti maaeluministri Tarmo Tamme kohtumisel peamine märksõna. Iirimaa majandusele ja eriti põllumajandusele on sellel väga otsene mõju, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Peaaegu viie miljardi euro väärtuses eksporti aastas. Põllumajandussektor annab tööd rohkem kui 160 000 inimesele nii farmides kui ka töötlevas tööstuses. Suurbritannia turule läheb üle 40 protsendi meie ekspordist. Nii et kui tuleb karm Brexit, WTO tariifid, siis see muudab meie toodangu Briti turul väga kalliks ja konkurentsivõimetuks," selgitas Creed.

Kuhugi tuleb seni Briti turule läinud toodang panna.

"Osa strateegiast on otsida uusi turge nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool. 90 protsenti meie tootjatest toodab ekspordiks, mis läheb 180 maailma riiki, kuid Suurbritannia ja Euroopa Liidu turg on meie jaoks väga oluline," rääkis Creed.

Just see Euroopas üle jääv toodang võib kujuneda probleemiks Eesti põllumehele, kelle jaoks Briti turu otsene osakaal ekspordis on üsna tühine.

"Iirimaa on väga suur tootjariik. Näiteks veiseliha nad toodavad 800 protsenti rohkem kui siseturule vaja läheb. Sellele osale, mis läks seni Suurbritannia turule, nad peavad kuskil uue turu leidma ja siis võib arvata, et Balti turud võivad ka mingi surve alla sattuda," rääkis maaeluminister Tarmo Tamm.