Volituse andmist toetas 69 ja selle vastu oli 59 Šoti parlamendi saadikut.

Sturgeoni hinnangul tuleb šotlastele anda uus võimalus hääletada oma tuleviku üle enne, kui Suurbritannia lahkub Euroopa Liidust. Briti peaminister Theresa May kavatseb käivitada EL-ist lahkumise menetluse kolmapäeval. Kõnelused kestavad kuni kaks aastat, kuid neid on EL-i liikmesriikide ja Ühendkuningriigi üksmeele korral võimalik pikendada.

Ühendkuningriik tervikuna hääletas möödunud aastal EL-ist lahkumise poolt, kuid enamik šotlasi hääletas lahkumise vastu.

"Šotimaa tulevik peaks olema Šotimaa kätes," lausus Sturgeon enne hääletust.

Šotimaa pidas iseseisvusreferendumi ka 2014. aastal ja Sturgeoni Šoti Rahvuspartei (SNP) rõhutas tollal, et taoline referendum toimub vaid korra põlvkonna jooksul. Nüüd rõhutab Sturgeon, et EL-ist lahkumise otsus on olukorda oluliselt muutnud.

Sturgeoni sõnul tuleks pidada uus iseseisvusreferendum 2018. aasta sügise ja 2019. aasta kevade vahel. Arvatakse, et selleks ajaks on selged tingimused, mis hakkavad Ühendkuningriigile kehtima pärast EL-ist lahkumist.

Olenemata EL-i ja Briti valitsuse saavutatud leppe tingimustest tähendab nn Brexit Šotimaale märkimisväärset ja sügavat muutust.

"Taolist muutust ei tohiks meile kehtestada," lausus ta. "Meil peaks olema õigus otsustada selle muutuse olemuse üle ise."

Referendum saab olla juriidiliselt siduv vaid siis, kui algatuse kiidab heaks ka May valitsus.

May sõnul pole aeg Šotimaa iseseisvumisreferendumiks küps. Tema sõnul peavad Ühendkuningriigi kõik liikmesriigid ühte hoidma, kui nad tahavad saada kõnelustel EL-iga parimad võimalikud tingimused.