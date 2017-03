Makarov: miitingute levik Vene regioonidesse on märk uutest protsessidest

Makarov rääkis "Ringvaatele" antud intervjuus, et Venemaa inimeste tänavatele tulek oli üllatus kõigi, eriti aga võimude jaoks.

"Eriteenistused muidugi teadsid, mis on tulemas, aga pärast seda, kui nad nii jõhkralt surusid maha mõne aasta taguse Bolotnaja väljaastumise, arvasid nad, et suuri meeleavaldusi ei tule, kuna inimesed kardavad. Siiamaani mõned istuvad kinni ja laiali on aetud väga jõhkralt selliseid meeleavaldusi," sõnas ta.

Makarov lisas, et täielik üllatus oli võimudele see, et meeleavaldused levisid üle terve Venemaa.

"See, et see levis regioonidesse, on täiesti uute protsesside märk, sest siiamaani kõik avaldused toimusid Moskvas, parimal juhul veel Peterburis," nentis ta.

Ajakirjanik tõi välja, et meeleavaldused käivitanud opositsionääri Aleksei Navalnõi dokumentaalfilmi taga on tõsine seik - tulemas on presidendivalimised. Film paljastas peaminister Dmitri Medvedevi jõukuse ja näitas tema muljet avaldavat kinnisvara. Medvedev on aga ainuke inimene Venemaa ladvikus, keda president Vladimir Putin usaldab.

"Medvedev on tõesti väga ustav inimene ja temalt karkude alt löömine tähendab, et ka Putini tool hakkab kõikuma," ütles Makarov.

Kas praegused miitingud on ühekordne aktsioon või millegi suurema algus, sõltub tema sõnul sellest, kuidas need maha surutakse. Venemaa elanikkond vananeb ja paljud inimesed ei kasuta internetti. Vene telekanalid on aga nagu riiklik maffia, mis õhutab vaenu ja ei anna rahvale infot, vaid teeb propagandat, nentis Raadio 4 toimetaja.