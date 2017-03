Mikser kohtus USA välisministri Rex Tillersoniga

Kohtumisel räägiti atlandiülesest koostööst, julgeolekuolukorrast Euroopas, NATO tulevikust, terrorismivastasest võtlusest ning küberkoostööst, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Mikser kohtub USAs teiste seas veel ka kongressi esindajatekoja esimehe Paul Ryani ja senati välisasjade komitee esimehe Bob Corkeriga.

Mikseri sõnul ei heitnud Tillerson Läti ja Leedu välisministrile ette, et nad ei täida kaitsekulutusteks kaht protsenti SKTst. Samas kinnitasid ministrid Tillersonile, et selle poole liigutakse jõudsalt.

Mikser ütles, et Balti riigid ei tunne Venemaa ees kindlasti hirmu. "Me usume, et Venemaa aressiivsed ambitsioonid on heidutatavad ja see nõuab kogu selle transatlantilise kogukonna, nii Euroopa kui Põhja-Ameerika ühtsust," lausus ta.

"See ühtsus on väga muljetavaldaval viisil püsinud ja ma ei näe ühtegi põhjust, miks see ühtsus peaks murenema olukorras, kus Venemaa ei ole endale võetud kohustusi täitnud, ei ole asunud täitma Minski lepetega võetud kohustusi ja jätkab rahvusvahelise õiguse rikkumist," lisas Mikser.