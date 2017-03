Venemaa väitel rikutakse Süüria läbirääkimiste taustal pidevalt vaherahu

Nüüdseks on pea poolteist tuhat Süüria linna ja asulat liitunud vaherahuga, kuid Vene sõjaväelased ei paista sellest hoolimata eriti optimistlikud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Samal ajal vaherahu rikkumiste arv ei vähene. Veel enam, on näiteid ka vaherahu otsesest kokkuvarisemisest. Nii näiteks püüdsid bandiitide grupeeringud 21. märtsil vallutada Hama linna," ütles Vene sõjaväe peastaabi operatiivjuht, kindralpolkovnik Sergei Rudskoi.

Rünnak löödi tagasi, kuid lõplik võit ISISe üle on veel kaugel. Muidugi oli kinrdali kõne põhiosa pühendatud mitte islamistidele, vaid rahvusvahelisele koalitsioonile ja Mosuli linna vabastamise operatsioonile.

"Koalitsiooni õhuväed pommitavad iga päev Mosuli linna kvartaleid, kus peale ISISe terroristide on ka kümneid tuhandeid tsiviilelanikke," sõnas Rudskoi, kes rõhutas, et koalitsioonivägede rünnakuid Venemaa operatsiooniga Aleppos küll võrrelda ei tohi.

"Aleppo operatsiooni käigus me õhuväge ei kasutanud. Tsiviilelanikkonnal oli võimalus minna terroristide kontrolli all olevatest rajoonidest ära humanitaarkoridoride kaudu," lausus kindralpolkovnik.

Ka Mosulist võivad inimesed lahkuda, kuid Vene sõjaväelaste väitel pole see rahvusvahelise koalitsiooni saavutus, vaid viga.

"Vaatamata koalitsiooni väitele Mosuli täielikust sissepiiramisest jätkub terroristide lahkumine linnast. Meie andmetel läksid ainuüksi viimase nädala jooksul Mosulist Süüria piiri suunas takistamatult vähemalt 800 terroristi," sõnas Rudskoi.

Viimase kuu jooksul on islamistid kaotanud Süürias üle tuhande ruutkilomeetri territooriumi, kus asuvad pea sada linna ja asulat.

Stoicescu: Venemaa ei peaks sel teemal sõna võtma

Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Kalev Stoicescu sõnul pole Venemaa sõjaväelaste retoorikas kuigipalju tõtt.

Stoicescu möönab, et Mosuli vabastamisel on saanud surma tsiviilisikuid ja seda rohkem kui kardeti, kuid siin on oluline osa ka ISISel, kes kasutab kohalikke elanikke inimkilbina.

"Samas ei saa mitte mingil juhul öelda, et Iraagi väed, lääneriikide koalitsioon eesotsas USAga oleks sama valimatult, ma ütleksin, rünnanud Mosulit ja Raqqat, nagu venelased ja Assadi väed tegid näiteks Aleppo puhul, kus õhurünnakud ja maismaarünnakud olid täiesti valimatud," sõnas teadur.

"Seal olid ju tohutu suured inimkaotused ja linn sisuliselt pühiti maa pealt ära. Nii et selles mõttes Venemaa peaks küll olema viimane, kes sel teemal sõna võtab," nentis Stoicescu.