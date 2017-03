Briti peaminister allkirjastas Brexitit käivitava kirja

Briti peaminister Theresa May allkirjastas teisipäeva õhtul ajaloolise kirja, mis käivitab kolmapäeval Brüsselis üleandmisel Brexiti protsessi, teatas peaministri büroo.

May kutsus riiki ühtsusele, vaatamata Šoti parlamendis teisipäeval peetud hääletusele, mis toetas uue iseseisvusreferendumi korraldamise soovi.

Büroo avaldas foto, millel on kamina ja Suurbritannia lipu taustal näha Mayd allkirjastamas kirja, mis käivitab riigi Euroopa Liidust lahkumise protsessi. Kamina kohal ripub Suurbritannia esimese peaministri Robert Walpole'i portree.

Kiri toimetatakse 10 Downing Street aadressilt Brüsselisse, kus selle annab kella 11:30 GMT paiku (Eesti aja järgi kell 13:30) Suurbritannia EL-i saadik Tim Barrow üle Euroopa Liidu presidendile Donald Tuskile. Sellega teavitab Suurbritannia ametlikult oma kavatsusest lahkuda ühendusest 44-aastase liikmesuse järel.

May peab kolmapäeval parlamendi ees kõne, milles kavatseb tunnistada, et mullu juunis peetud hääletus Brexiti üle oli lõhestav, ent samas kavatseb väljendada ka lootust, et "meid ei määratle hääl, mille me andsime, vaid meie otsustavus tulemus edukaks pöörata".

"Me oleme üks võimas inimeste ja rahvaste ühendus uhke mineviku ja helge tulevikuga. Ja nüüd, mil otsus lahkuda Euroopa Liidust on tehtud, on aeg kokku tulla," kavatseb ta öelda Downing Streeti avaldatud kõne väljavõtete järgi.

May kantselei teatel ütleb peaminister seadusandjatele, et 44 aastat EL-i liikmeks olnud Ühendkuningriik asub "pöördelisele retkele" ning ühendusse kuuluvad riigid peaksid üheskoos panema aluse "globaalsele Suurbritanniale".

Šoti parlament andis teisipäeval esimesele ministrile Nicola Sturgeonile volituse esitada Briti valitsusele ametlik taotlus uue iseseisvusreferendumi korraldamiseks.

May on öelnud, et praegune aeg ei ole küps Šotimaal teise iseseisvusreferendumi korraldamiseks, ent Šoti seadusandjad eirasid tema üleskutset ja toetasid 69 poolthäälega 59 vastu Sturgeoni kava.

Ühendkuningriigil ja EL-il on esialgu kaks aastat aega leppida kokku reeglites, mis hakkavad vastastikku kehtima pärast poolte eraldumist. Poolte üksmeele korral on võimalik kõnelusi pikendada.

EL-i riikidele saadetakse lähipäevil laiali läbirääkimiste põhimõtted ning bloki liidrid kohtuvad 29. aprillil, mil lepitakse kokku ühispositsioon.

Brexitil saab olema oluline mõju Briti majandusele, ühiskonnale ja ühtsusele. Vastuoluline otsus EL-ist lahkuda andis hoogu juurde Šoti iseseisvumispüüdlustele ning õõnestas Põhja-Iirimaa rahuleppe alustalasid.

Lisaks on see suur hoop EL-ile, mis pärast aastakümneid kestnud laienemist jääb ilma ühest oma suuremast liikmest. EL-i vastu meelestatud populistid loodavad, et brittide otsust annab korrata ka teistes bloki liikmesriikides.