Maasikas: brittide ja ELi sidemeid on väga keeruline lahti harutada

Briti peaminister Theresa May allkirjastas teisipäeva õhtul kirja, mis käivitab kolmapäeval Brüsselis üleandmisel Brexiti protsessi. Maasikas ütles ERRi raadiouudistele, et see on Euroopa Liidu ajaloos tähtis, aga muidugi ka kurb päev, sest varem ei ole ükski ELi liikmesriik liidust lahkunud.

Läbirääkimised ei tõota tulla kerged ja Maasikas märkis, et neid on isegi nimetatud inimkonna ajaloo kõige keerulisemateks läbirääkimisteks.

"Ühendkuningriiki ja ELi seob üle 40 aasta väga tihedaid sidemeid, Ühendkuningriigis kehtivad tuhanded ELi õigusaktid. Tohutult läbi põimunud suhe poliitikute ja ametnike väga erinevatel tasanditel. Selle kõige lahti harutamine saab kindlasti olema väga keeruline. Kas just inimkonna ajaloo keerulisim ülesanne, seda me täpselt ei tea," sõnas Eesti eriesindaja ELi juures.

Kuu aja pärast tuleb kokku Euroopa Ülemkogu, kes peab heaks kiitma läbirääkimisjuhised ehk andma Euroopa Komisjonile, kes ELi 27 liikmesriigi nimel läbirääkimisi peab, poliitilise raamistiku.

"Selle alusel töötatakse välja ja kiidetakse tõenäoliselt juba maikuu jooksul heaks täpsemad läbirääkimissuunised. See on siis see, mida komisjon peab järgima 27 liikmesriiki esindades," selgitas Maasikas.

Ta lisas, et on äärmiselt oluline, et juba läbirääkimisjuhises kajastuksid kindlad põhimõtted, kuidas EL kaitseb oma kodanike õigusi ka lahkunud Ühendkuningriigis, sealhulgas ka Eesti kodanike ja ettevõtjate õigusi,

"Muidugi tuleb sinna läbirääkimisjuhisesse juba ka arve, rahalised kohustused - tuleb ka piir Iirimaal ja sellised küsimused. Nii et arutamist tuleb väga kõvasti," nentis eriesindaja.