ERJK kontrollib valimiste eel kohalike omavalitsuste lehed üle

Peaministriparteiks tõusnud Keskerakond pole sugugi muutnud oma nägemust kohalikust meediast kui propagandaplatvormist. Kui laiema avalikkuse tähelepanu püüab Tallinna Televisioon ja ajaleht Pealinn, siis kaugemal omavalitsusmeedias tehakse kohalikele juhtidele rohkemgi reklaami. Madis Hindre lugu.

Märtsikuise Maardu Panoraami esikülg on lähenevale naistepäevale kohaselt pidulik. Lilleõied, luuletus ja kutse Keemikute tänavale kontserdile. Ning kõige selle juures seisab ka kenasti sätitult Maardu linnapea Vladimir Arhipov. Märtsi lehenumber on tegelikult tagasihoidlik. Keskerakondlase Arhipovi leiab kõigest viie erineva foto pealt ning teda mainitakse ainult kuues artiklis või nupukeses.

Läinud aasta lõpunumbris on linnapea esindatud suisa kümnes teates. Kõigepealt saadab ta uusaastatervitusi, siis kuulutab välja ideekonkursi, süütab advendiküünla, tervitab õpilasi, korraldab jõulujalutuskäiku ja jõuab veel palju muud.

Maardu Panoraamile ei jää palju alla Loksa linna leht Loksa Elu. Märtsinumbri kahel esimesel leheküljel leiab kohaliku linnapea Värner Lootsmanni juba kolme pildi pealt. Lisaks on ajalehel kanda mõned läbivad sõnumid. Näiteks väljendada pahameelt kõrval asuva Kuusalu valla üle ning vahepeal lähevad jutud päris isiklikuks.

"Ega siis Keskerakond ole süüdi, et Kuusalu vallavolikogu esimees Enn Kirsmann kunagi Tallinna haridusametis oma tööga hakkama ei saanud," kirjutas Loksa vallavolikogu esimees Rein Heina pool aastat tagasi. Kusjuures, Loksa ajaleht viiakse alati ka Kuusalu rahva postkastidesse, mis sest et sinna ka kohalik Sõnumitooja käib.

Loksa linnavolikogu opositsioon koosneb neljast Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) liikmest ning nagu kirjutab ajaleht, pääsesid nemad volikokku tänu populistlikele lubadustele. Loksa keskerakondlasest linnapea leiab, et nii peabki leht kirjutama.

"Aga miks ei pea? Aga kui see lubadus on populistlik? Kui antakse valijatele teada seda näiteks, et kui me tuleme nüüd võimule, siis me hakkame kalu kasvatama siin savitiikides. Või pensione tõstame. Mis see on siis, see ei ole populism või?," rääkis Lootsmann ERR-ile.

ERJK aseesimehees Kaarel Tarand tõdes, et ehkki omavalitsuspoliitikud põhjendavad enda näopildi ja kirjatüki ilmumist igas ajalehes sellega, et lugejaid on tarvis teavitada, siis tegelikult tehakse lihtsalt reklaami.

"Isake või emake lilli andmas, auhinda andmas, osalemas, isake lastega, isake vanuritega ja nii edasi - väga palju see just ei erine sellest, mida vanemad inimesed mäletavad, mis nõukogude okupatsiooni ajal toimus," kirjeldas Tarand.

Maksumaksja raha eest endale aga reklaami teha ei tohi. Ning seda hakkab komisjon enne valimis ka kontrollima.

"Ainus, mis me veel komisjonis peame ootama on see, et tekiksid omavalitsuste valimistel kandideerivate isikute nimekirjad ja trükimeedias on väga lihtne: võtad reklaami hinnakirja üheltpoolt, teiselt poolt joonlaua. Mõõdad ära, mitu leheküljeosa oli ja sellest saad tuletada ka turuhinna," ütles Tarand ERR-ile.

Värner Lootsman on eesootavate valimiste eel rahulik, ning ei karda, et nende ajalehte kogemata valimisreklaam võiks jõuda.

