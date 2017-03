Ekspeaminister Valls asus Macroni toetama

Valls, kes astus eelmise aasta detsembris valitsusjuhi kohalt tagasi, et samuti riigipeaks pürgida, jäi jaanuari lõpus toimunud Sotsialistliku Partei eelvalimiste teises voorus endisele haridusministrile Hamonile alla, vahendas Reuters.

Hamoni peeti Vallsist vasakpoolsemaks kandidaadiks ning juba siis prognoosisid analüütikud, et Vallsi ja tsentristlikku suunda toetavad sotsialistid võivad hakata hoopis Macroni toetama.

Macron oli aastatel 2014-2016, mil ta ühtegi parteisse ei kuulunud, Vallsi teises valitsus majandusministriks. Mitu praeguse sotsialistide valitsuse liiget teatas Macroni toetamisest juba varem.

Valls rääkis BFM TV-le antud intervjuus, et presidendivalimiste seis on hetkel veel väga lahtine ning ta ise kavatseb teha kõik endast oleneva, et takistada Rahvusrinde juhil Marine Le Penile valimistel edu saavutada. Seetõttu ei hakka ta enda sõnul ka oma häälega "riskima", vaid annab selle kohe Macronile.

Viimased arvamusküsitlused on prognoosinud, et teise vooru jõuavad Macron ja paremäärmusluses süüdistatud Le Pen, kus viimane peaks siiski kaotajaks osutuma. Kuigi varem näitasid uuringud, et Le Pen jõuab esimesena teise vooru, siis mõned hiljutised küsitlused on andnud ka esimese vooru esikoha Macronile. Samas on eksperdid rõhutanud ja ka uuringud näidanud, et väga suur hulk - õigemini Prantsuse valimiste puhul lausa erakordne hulk - valijaid pole oma lõplikku otsust veel teinud.

Teises voorus suudaks uuringute kohaselt Le Peni võita ka kunagine favoriit, paremtsentristist endine peaminister François Fillon. Tema toetus on aga seoses abikaasa väidetava fiktiivse töö skandaaliga tõsiselt kukkunud ning praeguste uuringute kohaselt jääks ta esimeses voorus kolmandaks. Teises voorus suudaks ta aga samuti Le Peni võita.