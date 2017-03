Ettevõtted kaotasid reklaamimaksu vaidluse Tartu linnaga

Kuna riigikohus Kaubamaja AS-i, Neste Eesti AS-i, Northern European Outdoor Media OÜ, Prisma Peremarket AS-i, Rimi Eesti Food AS-i, Selver AS-i, Tartu Kaubamaja Kinnisvara OÜ, JCDecaux Eesti OÜ ja Clear Channel Estonia OÜ kaebust ei aruta, siis jõustus ettevõtete kahjuks langetatud kohtuotsus.

Ettevõtted vaidlustasid kohtus Tartu linnavalitsuse 2014. aasta suvel reklaamimaksu tagastusnõude rahuldamata jätmise otsused.

Tartu halduskohus jättis 2015. aasta 10. veebruaril ettevõtete kaebuse rahuldamata.

Halduskohus märkis, et põhiseadus annab kohalikule omavalitsusele õiguse seaduse alusel kehtestada ja koguda makse ning kohalike maksude seaduse järgi on valla- või linnavolikogul õigus anda määrusi kohalike maksude kehtestamiseks ning sama seaduse järgi on kohalikuks maksuks ka reklaamimaks.

Ettevõtted vaidlustasid halduskohtu otsuse Tartu ringkonnakohtus, kuid mullu 17. mail jättis ringkonnakohus halduskohtu otsuse muutmata, täpsustades kohtuotsuse põhjendusi.

Kohtuasjas vaidlesid pooled selle üle, kas kohalike maksude seadus ja selle alusel kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud reklaamimaks on kooskõlas põhiseadusega.

Ettevõtted leidsid, et kohalike maksude seadus on põhiseadusega vastuolus, kuna sätestab reklaamimaksu tasumise kohustuse, kuid ei määra kindlaks selle kohustuse olulisi elemente.

Kohtud ettevõtete väitega ei nõustunud ja jätsid kaebused rahuldamata.