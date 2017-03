Supo aastaraamat: üksikute terroristide oht ja agressiivne luuretegevus

Soome kaitsepolitsei (Supo) teatab kolmapäeval avaldatud aastaraamatus, et üksi tegutsevatest äärmuslastest tulenev terrorioht on tõusnud nii Soomes kui ka kogu Euroopas. Samuti pöörati aastaraamatus tähelepanu luuretegevusele, mis on jätkuvalt "aktiivne ja agressiivne".

Samas märgib Supo, et 2015. aastal nende poolt välja antud terroriohu tase kehtib endiselt, vahendasid Yle ja ajaleht Helsingin Sanomat.

"Soomes on üha rohkem terrorismi poolt mõjutatud isikuid, kellel on kontakte välismaal asuvate terroriorganisatsioonidega," lausus Supo juht Antti Peltari.

Pelttari rõhutas, et mitte mingid luurevolitused ei aita ennetada kõiki rünnakuid, mida võivad korraldada üksikud radikaliseerunud isikud.

Teise olulise teemana tõstab Supo aastaraamatus esile selle, et välisriikide huvi Soome otsustusprotsessi vastu on jätkuvalt aktiivne. Eriti torkas silma üha sagedasemaks muutuvad katsed veebiruumis luurealast tegevust läbi viia.

Supo hinnangul on välismaalt lähtuv luuretegevus väga strateegiline ja pikemasse tulevikku vaatav. Näiteks on viimastel aastatel üritatud luua kontakte mõjukate noorte ühiskonnategelastega, kelle puhul on ilmselt arvestatud sellega, et tulevikus on need inimesed mõnel olulisel ametikohal.

Supo hinnangul on noorte värbamise puhul sarnasusi 1970. aastatega, mil sellisel viisil tegutses aktiivselt Nõukogude Liidu riikliku julgeoleku komitee ehk KGB. "Mõjukaid noori üritavad praegu värvata nii Ida kui ka Lääne luureteenistused," lisas Supo vastuluurejuht Seppo Ruotsalainen.

Muuhulgas on välismaised luurajad jälginud tähelepanelikult ka huvi pakkuvatel ametikohtadel töötavate inimeste eraelu.

"Välisriikide luureteenistused otsivad jätkuvalt selliseid inimesi, kes võiksid edastada neile salajasi andmeid nende jaoks huvitavatel teemadel. Inimestel tuleks endale aru anda, millist informatsiooni avaldavad nad näiteks sotsiaalmeedias. Tööandjad ja ametivõimud ei saa selles küsimuses oma töötajaid aidata," nentis Supo juht Antti Pelttari.