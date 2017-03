Ukrainas tulistasid tundmatud isikud Poola konsulaati granaadiheitjast

Keegi öösel kella 00.30 paiku toimunud plahvatuse tagajärjel viga ei saanud. Küll aga purunesid neljanda korruse aknad ning kahjustada sai katus, vahendasid Unian ja portaal volyn24.com.

Politsei pidas kohe tõenäoliseks põhjuseks tulistamist tankitõrjerelvast. Ühtegi kahtlustatavat veel tuvastatud ega kinni peetud ei ole.

SBU juurdluse raames uuritakse mitut versiooni, nende seas ka terroriakti. "SBU teeb maksimaalseid pingutusi, et süüdlased kiiremas korras tuvastada ja kinni pidada. Poola Vabariigi vastu tehtavad provokatsioonid, mis aeg-ajalt Ukrainas aset leiavad, on kasulikud ainult ühele osapoole - Venemaa Föderatsioonile, see käekiri on kaugelt ära tuntav," seisis julgeolekuteenistuse pressiteates.

SBU juht Vassõl Hrõtsak andis Poola suursaadikule juba ülevaate võimude poolt tehtud sammudest kuriteo lahendamisel.

Poola asekonsul Krzysztof Sawicki nimetas juhtumit meediale antud ülevaates terroriaktiks.

Ukraina välisminister Pavlo Klimkin mõistis provokatsiooni Poola peakonsulaadi vastu hukka ja väljendas juhtumi asjus nördimust. "See on räpane trikk nende poolt, kes on vastu meie sõprusele Poola Vabariigiga. Me teeme kõik, et süüdlased saaks karistatud," rõhutas ta.

Ukraina ja Poola suhetes tekivad aeg-ajalt pinged seoses eelmise sajandi esimese poole ajaloo tõlgendamisega ning nii Kiievi kui ka Varssavi hinnangul on Vene eriteenistused kasutanud seda asjaolu sageli ära praeguse liitlassuhte õõnestamiseks.

Näiteks pälvis eelmise aasta novembris palju tähelepanu juhtum, kus poola rahvuslaste marsil põletasid maske kandnud isikud Ukraina lippu. Poola võimude teatel oli tegu Venemaaga seostatavate provokaatoritega. Lippu põletanud isikud aga peksti hiljem teiste marsil osalenud poola rahvuslaste poolt läbi.