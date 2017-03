Katkestuse politsei IT-süsteemide töös põhjustas tehniline rike

Siseministeeriumi infotehnoloogia ja arenduskeskuse (SMIT) pressiesindaja ütles BNS-ile, et katkestuse põhjuseks ei olnud kindlasti mitte küberrünnak, vaid tehniline rike andmekeskuses. Ta selgitas, et SMIT kolib praegu andmeid uude andmekeskusesse ning rike tekkis vanas andmekeskuses, kus riistavara on vana.

"Kaks kohta, kus kodanikud katkestuse tõttu probleeme tajusid, olid piiriületus ning dokumentide väljastamine. Mõlema puhul tõi katkestus kaasa järjekordade tekke," sõnas ta.

Laiaulatuslike IT-probleemide tõttu katkes kolmapäeva keskpäeval politsei- ja piirivalveameti infosüsteemide töö. Ameti pressiesindaja sõnul said tõrked PPA infosüsteemide töös algus kella 12 paiku ning kuni kella 14-ni olid häiritud nii PPA teenindussaalide töö, piirikontroll piiripunktides kui ka muude politsei teenuste töö. "Piiriületus oli kolmapäeva pärastlõunal märkimisväärselt häiritud, samas hädaabinumber 112 töötab, lisas pressiesindaja.

Kella 14.30 ajal kinnitas pressiesindaja, et infosüsteemide töö oli suures ulatuses taastunud.