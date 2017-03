Hiina lubab Trumpi sammudest hoolimata kliimakohustusi täita

Hiina valitsus lubab täita süsinikdioksiidi emissiooni kärpimise lubadust hoolimata sellest, et USA president Donald Trump leevendas eelmise valitsuse ajal kehtestatud piiranguid fosiilkütuste kasutamisele.

Välisministeeriumi pressiesindaja Lu Kang ütles kolmapäeval, et kliimamuutus on katsumus, millega seisab silmitsi kogu inimkond, ja Peking on otsustanud endale Pariisi kliimaleppega võetud kohustused täita.

Hiina on maailma suurim kasvuhoonegaaside õhkupaiskaja, kes aga on viimastel aastatel asunud emissioonipiirangute etteotsa. Ta on lubanud kärpida kivisöe kasutamist ja vähendada süsnihappegaasi emissiooni.

Pekingi kliimaalases koostöös USA eelmise presidendi Barack Obamaga nähakse üht harvadest helgetest hetkedest kahe riigi sageli pinevates suhetes.

Nüüd kutsub Peking Washingtoni jätkuvalt kliimakohustustest kinni pidama.

"Pariisi lepe on kõva töö tulemus. Kõik rahvusvahelise kogukonna liikmed, seal hulgas Hiina, olid kokkuleppes üksmeelsed," ütles Lu.

EL kahetseb Trumpi otsust pöörata tagasi osa USA kliimapoliitikast

Euroopa Liit väljendas kolmapäeval kahetsust USA presidendi Donald Trumpi otsuse pärast pöörata tagasi osa eelmise USA riigipea kliimapoliitikast.

"Väljendame kahetsust, et USA pöörab tagasi oma kliimapoliitika keskse osa - puhta energia kava (Clean Power Plan)," lausus EL-i energiavolinik Miguel Arias Cañete.

"Jätkuvalt pole selge milliste teiste vahenditega kavatsevad Ühendriigid kinni pidada Pariisi leppes tehtud lubadustest" võidelda kliimamuutusega, lisas volinik.

Cañete sõnul peab EL kliimalepet vahendiks, mis loob töökohti, innustab investeeringuid ja majanduskasvu. EL kavatseb leppest jätkuvalt kinni pidada, lisas ta.

Trump allkirjastas teisipäeval määruse, millega tühistatakse mitu piirangut fossiilkütuse tootmisele.

USA keskkonnarühmitused valmistuvad Trumpi vastu kohtuteeks

USA keskkonnarühmitused kavatsevad kohtus vaidlustada president Donald Trumpi püüdlused pöörata tagasi globaalset soojenemist piiravad kavad, mille kiitis heaks tema eelkäija.

Rühmitused on palganud kümneid uusi advokaate ning kogunud raha juba mitu kuud.

Aktivistide sõnul kavatsevad nad enne kohtusse pöördumist koos ärgitada avalikkust väljendama pahameelt teisipäeval allkirjastatud Trumpi määruse vastu, millega tühistati mitmed piirangud fossiilkütuste tootmisele.

Lisaks vaadatakse Trumpi korraldusel üle ekspresident Barack Obama kava piirata kasvuhoonegaaside emissioone söe jõul töötavatest elektrijaamadest ning tühistatakse 14 kuud kestnud moratoorium, mille alusel ei väljastatud föderaalmaal uusi söekaevandamislube.

Tööstusametnikud kiitsid Trumpi otsuseid, öeldes, et see tõstab tööhõivet, eriti söekaevandamise sektoris.

Keskkonnaaktivistide sõnul on määrus lühinägelik, sest majandus on juba nihkumas puhtamate energiaallikate suunas. Lisaks ei peegelda Trumpi otsused seda, mida enamik ameeriklasi soovivad, lisasid rühmitused.

Rühmituste hinnangul loob energiasektor puhtamate energiaallikate vallas tuhandeid uusi töökohti ning kardetakse, et USA kaotab konkurentsieelise, kui Ühendriigid energiasektori arengutega kaasa ei lähe.

Columbia föderaalringkonna ja 16 osariigi koalitsioon on teatanud, et kavatsevad seista vastu Trumpi püüdlustele tühistada kliimamuutuse alaseid seadusi.