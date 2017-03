Politsei vahistas maksupettuses kahtlustatava ehitusettevõtja

Kahtlustuse kohaselt, olles osaühingu juhatuse liige, esitas 31-aastane ehitusettevõtja oma raamatupidaja ja veel ühe isiku kaasaaitamisel maksuhaldurile teadlikult valeandmeid osaühingu jaanuari 2016 kuni jaanuari 2017 käibedeklaratsioonides ja tuludeklaratsioonides maksukohustuse vähendamise eesmärgil, millega varjas maksukohustust esialgsetel andmetel enam kui 190 000 euro ulatuses.

Viru ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Rita Hlebnikova sõnul otsustas prokuratuur taotleda mehe vahistamist, kuna tegemist on ettevõtjaga, kes on toime pannud maksualase süüteo, mis on toime pandud pikema perioodi kestel ning negatiivse tulevikuprognoosi kohaselt võib jätkata uute samalaadsete kuritegude toimepanemist. "Prokuratuuri hinnangul võib kahtlustatav vabaduses viibides jätkata uute samalaadsete kuritegude toimepanemist, kõrvale hoiduda menetlusest ja kõrvaldada ning hävitada seni veel kogumata tõendeid" lisas ringkonnaprokurör.

Viru maakohus leidis, et prokuröri taotlus on põhjendatud ning võttis mehe vahi alla.

Maksuhaldurile andmete esitamata jätmise või valeandmete esitamise eest maksu- või kinnipidamiskohustuse vähendamise või tagastusnõude suurendamise eesmärgil, kui sellega varjatakse maksu- või kinnipidamiskohustust või suurendatakse alusetult tagastusnõuet suurele kahjule vastava summa võrra või enam karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.

Kriminaalmenetlust viib läbi maksu- ja tolliameti uurimisosakond ning juhib Viru ringkonnaprokuratuur.